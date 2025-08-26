北市信義區酒吧騷擾風波延燒 「黑道律師」男衝刑事局報案

警方密錄器還原過程。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/26 16:31

〔記者鄭景議／台北報導〕自稱「黑道律師」的顏姓男子，昨晚在社群平台Threads發文抱怨遭警方盤查，還指控「違法蒐集個資」，並上傳影片，卻因未交代事發經過，反被網友酸爆。今（26）日中午，顏男疑不滿信義分局處置，竟衝到刑事局稱要報案提告，由刑事局偵九大隊受理製作筆錄，後續將釐清其具體訴求。

據了解，顏男本月18日凌晨，才在台中老虎城一樓新開的夜店飲酒後失控，不僅騷擾女客人，還對到場處理的員警比中指、嗆聲「要弄死警察」，最終遭壓制帶回，當時登上新聞版面。

請繼續往下閱讀...

信義分局表示，昨晚9時30分許接獲報案，松壽路酒吧「火星咖啡」有男子持續騷擾女客人，店員勸阻反遭辱罵咆哮，因而報警。員警到場後，依指示找到該男子，並在鄰近店內依法盤查確認身分，同時告知報案人相關權利，對方表示暫不提告。

未料男子情緒失控，當場對警方與民眾咆哮並錄影。警方為避免衝突升高，在現場守望至情況平息後離去。但顏男事後將影片上傳網路，強調自己遭「違法蒐證」，引來網友批評「先說清楚自己做了什麼」、「沒事不會被攔查」。

如今顏男再度衝到刑事局提告，還一度在刑事局大樓咆哮，警方先將他帶回偵九大隊製作筆錄，將持續釐清案情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法