    首頁　>　社會

    6旬婦撞死斑馬線行人判刑1年 法官痛批對政府欲擺脫「行人地獄」置若罔聞

    61歲婦開車撞死斑馬線行人被判刑1年，法官痛批：政府擺脫「行人地獄」惡名的措施都沒在聽！（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/26 16:23

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣61歲陳姓婦人開車沒禮讓行人，竟將走在行人穿越道的行人撞死，法官痛批政府一再提高相應行政罰則以設法擺脫「行人地獄」惡名，被告卻置若罔聞，實屬可議，依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行因而過失致人於死罪判刑1年。

    法官調查，去年11月25日下午5點多，61歲的陳女開車沿新竹縣竹北市勝利一街由西向東方向行駛，行經該路段與莊敬五街口時，有行人沿莊敬五街行人穿越道由東向西方向行走，陳女未禮讓行人穿越道之行人先行通過，並未注意車前狀況隨時採取必要之安全措施，貿然左轉通過該行人穿越道，因閃避不及而撞擊行人，致行人受有雙側多處肋骨骨折併左側血胸、左側脛骨及腓骨骨折、骨盆骨折、創傷性蜘蛛膜下腔出血及多重性器官衰竭等傷害，經送醫急救不治。

    法官審酌陳女駕駛自用小客車，於行近行人穿越道時未暫停讓行人優先通過、且未注意車前狀況而貿然前行，因而撞擊行走於行人穿越道上之行人最終肇死亡，天人永隔，其行為雖非如故意犯罪具較高可責性，然其怠忽即此，且造成危害重大而無可彌補，仍值譴責。

    法官指出，汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1，「道路交通管理處罰條例」定有明文。

    經查，本案交通事故乃出於被告駕駛自用小客車行近行人穿越道未依規定禮讓行人先行，此一違規情節迭經新聞媒體播送宣傳，且政府亦一再提高相應行政罰則以設法擺脫「行人地獄」之惡名，被告卻置若罔聞，顯見其本案駕駛行為有特別可議之處。

    然因張女符合自首要件，加上充分與被害人家屬和解，法官依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行因而過失致人於死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並應履行和解內容。

