無業男借錢不成擅闖親戚家 竟對15歲姪子動粗遭送辦

2025/08/26 15:23

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市1名林姓男子時常騷擾住在隔壁的親戚黃姓婦人，上週又擅闖黃女家中想要借錢，甚至還對15歲姪子動粗，少年被嚇得逃出屋外求救，警方獲報趕抵後，將林男依妨害自由、傷害等罪嫌送辦，同時協助黃女聲請保護令。

黃女友人昨在社群threads上傳影像並揭露此事，指出借住在姑姑家的林男，平時精神狀況就不是很好，也曾經持榔頭及鐮刀對隔壁親戚騷擾、威脅，就算報警好像也沒什麼約束效力，近日又借錢不成私闖民宅，並對15及16歲2名未成年恐嚇及傷害，其家人更不願意出面處理。

信義警分局調查，無業的30歲黃姓男子，平時借住在親戚北市和平東路三段家中，他於上週二（19日）跑到隔壁親戚家門口，想要跟67歲黃姓伯母借錢，但敲門都無人回應，竟自行從窗戶開啟大門進入，嚇壞當時正在熟睡的姪子及姪女，期間還與侄子發生拉扯，導致少年跌倒肢體有多處擦傷。

警方今表示，接獲報案趕抵現場後，發現林男於住處外徘徊，立即依妨害自由、傷害等罪嫌偵辦，並依規定完成兒少通報，另協助黃女聲請通常保護令，並於21日函送台北地方法院審理。

