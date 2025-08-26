為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無業男借錢不成擅闖親戚家 竟對15歲姪子動粗遭送辦

    警方獲報到場了解後，將林男依妨害自由及傷害等罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報到場了解後，將林男依妨害自由及傷害等罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/26 15:23

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市1名林姓男子時常騷擾住在隔壁的親戚黃姓婦人，上週又擅闖黃女家中想要借錢，甚至還對15歲姪子動粗，少年被嚇得逃出屋外求救，警方獲報趕抵後，將林男依妨害自由、傷害等罪嫌送辦，同時協助黃女聲請保護令。

    黃女友人昨在社群threads上傳影像並揭露此事，指出借住在姑姑家的林男，平時精神狀況就不是很好，也曾經持榔頭及鐮刀對隔壁親戚騷擾、威脅，就算報警好像也沒什麼約束效力，近日又借錢不成私闖民宅，並對15及16歲2名未成年恐嚇及傷害，其家人更不願意出面處理。

    信義警分局調查，無業的30歲黃姓男子，平時借住在親戚北市和平東路三段家中，他於上週二（19日）跑到隔壁親戚家門口，想要跟67歲黃姓伯母借錢，但敲門都無人回應，竟自行從窗戶開啟大門進入，嚇壞當時正在熟睡的姪子及姪女，期間還與侄子發生拉扯，導致少年跌倒肢體有多處擦傷。

    警方今表示，接獲報案趕抵現場後，發現林男於住處外徘徊，立即依妨害自由、傷害等罪嫌偵辦，並依規定完成兒少通報，另協助黃女聲請通常保護令，並於21日函送台北地方法院審理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播