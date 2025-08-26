「小英男孩」鄭亦麟捲綠能弊案 曾自爆赴警局提告數日即遭聲押

鄭亦麟當時在臉書上澄清，表示已向相關媒體澄清，而該貼文已下架，並針對不實訊息已赴警局做筆錄提告。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/26 15:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，曾為前總統蔡英文辯護核能政策與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，自此打響「小英男孩」稱號，日前卻捲入綠能弊案疑云，並涉犯不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪。網路先前才流傳1張圖卡，指鄭家坐擁3座豪宅、款項來源不明，鄭雖急發聲明澄清，並稱已為此赴警局提告，卻在數日後即遭檢調搜索，並被聲押禁見。

臉書粉專「鎖綠鴉」近期曾張貼1張圖卡，相關內容引述「爆料公社」，指控鄭亦麟1家擁3處豪宅，房產遍布信義、大安黃金地段，弟弟每月10萬「顧問費」進帳，私人口袋流入神祕198萬不明款項，並暗諷：「口口聲聲反核，背地裡卻是綠能發大財」、「原來不是在守護環境，而是在守護鈔票」，評論區裡引發網友熱議。

鄭亦麟隨後即在臉書上澄清，表示已向相關媒體澄清，而該貼文已下架，並針對不實訊息已赴警局做筆錄提告，希望「移花接木到此為止」；不過才短短數日，即遭檢調發動搜索，訊後移送北檢，並被聲押禁見。

現年34歲的鄭亦麟，2014年畢業於台大經濟系，並有英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士學歷，曾任行政院能源及減碳辦公室主任。2016年間，他以筆名Luke與核能流言終結者創辦人兼執行長的黃士修筆戰，自從打響「小英男孩」的稱號，更曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員。

此外，鄭亦麟也是前行政院長林全的學生，因緣際遇下隨著林全踏入經濟部。2018年2月14日，經濟部成立「綠能科技產業推動中心」，肩負協助政府落實綠能科技產業創新推動方案的任務，並以綠能推廣、產業發展、科技創新及綠色金融4大願景為核心，其主要業務包括：我國綠能技術發展評估、綠能相關政策與法制研析、建構產學研鏈結機制，以及產業投資空間與配套規劃等，鄭則出任副執行長一職。

台北地檢署昨兵分22路擴大搜索，本案迄今共約談14人到案，檢方漏夜偵訊後，今晨向法院對鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛及陳冠滔父子聲押禁見。

網路近日流傳一張圖卡，相關內容引述爆料公社，指控鄭亦麟一家擁三處豪宅，房產遍布信義、大安黃金地段。（翻攝自臉書粉專「鎖綠鴉」）

