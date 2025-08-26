京華城案》應曉薇先給錢繳款 助理再赴銀行領同額鉅款？ 檢方：有偽證嫌疑

京華城案開庭，台北地院26日提訊被告台北市議員應曉薇。（記者塗建榮攝）

2025/08/26 15:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，今天提訊在押被告、台北市議員應曉薇，上午詰問應曉薇的助理陳佳敏作證，檢察官問她曾2度至銀行提領各200萬元、353萬元現金，隨後立即至附近銀行匯入同額款項至應曉薇的信用卡帳戶、房貸帳戶，陳佳敏卻答稱應曉薇都在同日先給她同額現金，請她幫忙繳款，而她在銀行領的錢都直接交給協會理事長王尊侃；檢察官認為陳女的證詞違反經驗法則，顯然刻護迴護應曉薇，有偽證之虞，不宜採信。

北檢起訴指出，應曉薇自2017年1月至2022年11月間，涉收受威京集團主席沈慶京的賄賂共5250萬元，分別存入應曉薇實質掌控的中華華夏希望關懷協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、台北市格鬥協會、城市發展促進會等5個協會。

檢方指控應曉薇長期指示陳佳敏至銀行提領協會現金，再轉給應曉薇私用，包括提領華夏關懷協會2270萬元現金，其餘4協會各500萬元現金，再至銀行幫應曉薇償還房屋貸款、信用卡費、女兒英國留學費，其中2333萬元流向不明。

陳佳敏今證稱，她和應曉薇有25年交情，擔任應的議員辦公室助理長達15年，現在仍在職，檢察官特地問她，是否可以當著她老闆應曉薇的面前作證，陳佳敏回稱可以，未要求應曉薇迴避。陳說，華夏關懷協會的存摺、印章自2010年起就由她保管至今，技擊協會等4個協會經過多次會計出納人員離職，空窗期間也都由她保管帳戶印章與存摺。

檢察官提示2022年8月8日陳佳敏至台北市信義路4段的第一銀行大安分行提領華夏協會200萬元現金，32分鐘後至對街的花旗銀行信義分行，溢繳應曉薇的信用卡費200萬元，是否為同一筆錢？

陳佳敏竟說，應曉薇先在議員辦公室給她200萬元，她再去一銀領200萬，交給陪她去領錢的王尊侃，她再去花旗溢繳費用。檢察官追問，應曉薇有溢繳信用卡費的習慣嗎，陳回稱她不清楚，她只是奉指示辦理，她也不曉得應曉薇的200萬現金是哪來的。

檢察官再提示，2022年6月15日陳佳敏至台北市松江路北富銀提領城市發展促進會帳戶內的353萬元，39分鐘後又到相鄰30公尺、走路只須1分鐘的永豐銀行，將350萬元存入應曉薇的房貸帳戶。

陳敏佳仍答稱，應曉薇先在議員辦公室拿350萬元現金給她，請她幫忙還房貸，她和王尊侃隨後去北富銀提領353萬元，領到錢後交給王，她再持應曉薇給她的350萬去永豐銀繳款。

詰問完畢後，檢察官結論指出，陳佳敏的說法有3個不合理處，一是應曉薇在辦公室交付200萬元至350萬元的現金來源不明；二是陳提領2協會款項後，直到她幫應繳款的30多分鐘間，分別扛了400萬元、703萬元現金，即使她扛得動，難道不擔心危險？

三是應曉薇請她存200萬元、350萬元，剛好當天王尊侃也要她提領協會的200萬元、353萬元，金額正好吻合。檢方認為陳佳敏有偽證嫌疑，顯然處處迴護有多年交情的僱主應曉薇，證詞不足採信。

京華城案開庭，台北地院26日傳喚證人應曉薇女助理陳佳敏出庭。（記者塗建榮攝）

