「心誠則靈」小心有詐 警盤點詐團招數

黃女信「心誠則靈」欲捐300元修廟，卻將匯入私人帳戶。郵局識破通報警方，警五分局提醒民眾行善前應查證，避免善意淪為詐團工具。（圖由民眾提供）

2025/08/26 16:22

〔記者王捷／台南報導〕風災過後，黃姓女子在臉書見詐團假扮宮廟，號召信眾「隨意布施」，到郵局準備匯款300元。行員發現是私人帳戶，追問宮廟名稱，黃女竟認為不重要，因為「心誠則靈」。警方獲報後及時阻詐，並提醒除了濫用民眾善心，也有進化版的公益捐款、比賽投票等等，歹徒設置釣魚網站，騙走被害人的金錢與各資，千萬要小心。

警五分局北門派出所員警歐士華、王珮今天上午11點多在郵局巡簽，正好黃女準備要匯款，郵局人員立刻找警方幫忙。原來黃女在臉書社團看見貼文，指稱「屏東宮廟」因颱風受損需要修繕並計畫增建廁所，邀請信眾發心捐款。她認為金額不多，不會影響生活，抱著心誠則靈的態度前往郵局匯款。

請繼續往下閱讀...

不過，櫃檯人員比對帳戶資料，發現收款人是私人帳號，與正常公益或宮廟募款應該由法人戶收款的情況明顯不同。追問具體宮廟名稱與相關證明，黃女僅能出示臉書貼文，且內容模糊，甚至在留言中僅提及「屏東」，卻未提供宮廟全名或災損照片。

警方向黃女解釋，這可能詐騙集團的手法，常假借公益、慈善或災後修繕的名義，透過小額捐款降低民眾戒心，再進一步詐取金錢、個資。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法