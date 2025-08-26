非頭一次！宜蘭金財滿8號偷渡越南客 2年前走私動植物遭罰

宜蘭頭城金財滿8號偷渡越南客遭檢方起訴，經查2023年也曾走私動植物遭關務署裁罰。（海巡署提供）

2025/08/26 14:35

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城大溪籍漁船「金財滿8號」，偷渡24名越南客遭檢方起訴，羅姓船長等4人分別被求處4至7年不等徒刑。經查，「金」船曾於2023年走私小丑魚、角蛙等活體動植物，在烏石漁港被海巡署北部分署第一岸巡隊成功攔阻，函送漁業署及財政部關務署基隆關後，遭裁處5萬多元罰鍰。

「金」船今年4月偷渡24名越南人入境，每人除收取25萬元，主嫌李姓兄弟還恐嚇偷渡客，若不再額外付款15萬元就推下海，不法獲利高達960萬元，因偷渡消息走漏風聲，被海巡署偵防分署宜蘭查緝隊在澎湖七美島東南21海浬查獲，檢方今天對外表示偵結起訴。

「金」船不僅協助載運偷渡客，2023年7月3日也曾走私動植物遭裁罰，當時羅姓船長駕船自烏石漁港出海，安檢所安檢人員執行安檢勤務時，發現船上有大量保麗龍箱，裡面竟裝載活體動植物，船長因無法提供相關核准載運公文被送辦。

安檢人員當時分別在甲板、走道及船艙內，成功查獲小丑魚3箱共127尾、珊瑚貝藻13箱計194顆、角蛙1箱多達426隻、蚌類1箱15顆、熱帶魚類4箱60隻，以及漁貨鮸魚11箱19尾，並被第一岸巡隊函送漁業署及財政部關務署基隆關裁處。

經關務署裁決，羅姓船長故意以船舶私運貨物出口，依海關緝私條例，處走私貨物貨價0.75倍之罰鍰，合計新台幣5萬7126元，並沒入貨物價額7萬6169元。

