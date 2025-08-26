以為拜完神明可暗摃香油錢 賊案發6小時落網

40歲郭姓男子涉到台南南區體育路1家宮廟偷神明香油錢，全被監視器錄下作案身影。（圖由民眾提供）

2025/08/26 15:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名40歲的郭姓男子近日到南區體育路1家宮廟偷神明的香油錢，他下手行竊前還向神明拜拜，以為有向神明報備了就沒事！廟方人員發現約1千元的香油錢被偷後，即向轄區警方報案，市警六分局立即調閱監視器鎖定郭嫌身分，在6小時內逮到人、依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

南市警六分局大林派出所於25日晚間10時許，接獲南區體育路某宮廟人員報案指廟內香油錢約1000元台幣遭竊，警方受理後調閱相關監視器，發現1名男竊嫌騎乘腳踏車至該宮廟犯案，於得手後馬上騎腳踏車離開。

警方掌握涉案的郭姓男子身影與其住處資料，隨後派員到郭男住處埋伏，恰巧郭男從住家走出來，員警即上前表明身分、將其帶回派出所偵辦，全案於6小時內宣告破案。

據了解，郭男進入該宮廟時，還先向奉祀的神明拜拜後才下手行竊，而郭在得手後發現有民眾進廟參拜、立刻假裝是前來參拜的香客，自以為神不知鬼不覺，殊不知其一舉一動已被廟方監視器全部拍錄下；對於郭男先拜拜向神明報備後下手行竊，宮廟人員說，相信神明也不會同意郭嫌的偷竊行為。

南市警六分局長劉全福表示，感謝同仁積極任事，於受理案件後，能在最短時間內將竊嫌查獲到案。另也提醒民眾，對於有價值財物可做適當保護措施，以免遭有心人竊取。警方也會針對轄內治安熱點加強巡邏守望，保護民眾生命、財產安全。

