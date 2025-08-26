為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中4國中生搶快「不到1秒」挨罰 家長：這堂500元交通課值了

    張生同學也在同路口被同員警開單。（圖由民眾提供）

    張生同學也在同路口被同員警開單。（圖由民眾提供）

    2025/08/26 14:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道與東大路口，近日成了國中生的「交通安全課堂」，1名張姓國三生與3名同學在路口等待紅綠燈轉換，眼見紅燈即將結束，4人忍不住提前一步跨上斑馬線，卻立刻遭到現場交通指揮員警攔下，依道交條例告發，每人都收到1張500元罰單。

    張生返家後向父母坦承「搶快不到一秒」被攔下，張父雖然第一時間感到錯愕，仍提醒孩子，這其實是一堂最深刻的交通安全教育。「一秒的僥倖，可能換來一場事故，這500元不是懲罰，而是警鐘」。

    據了解，張姓班上其他同學，在同一個路口被同一名警員告發，對此，部分家長雖心疼荷包，但也承認若未如此「當頭棒喝」，孩子恐怕很難真正意識，畢竟「教育能提醒，但罰單才會記住」，藉此讓孩子了解交通規則重要性，避免小小疏忽釀成無法挽回悲劇。

    也有家長認為，雖理解警察依法執勤、維護交通秩序用心，但畢竟孩子們都未滿16歲，是否能「勸誡教育」取代告發，或許能讓學生在學習中理解規範；第六分局強調，青少年常因心急或同儕影響忽視交通號誌，這正是事故高風險來源，與其等到出事後悔，不如提前嚴格執法，而《道交條例》明文規定，行人未依號誌、標誌指示過馬路可處500元罰鍰，並未因年齡而有所差別。

    警方表示，雖然12歲以下學童，有些時候會以教育代替開罰，但13至17歲青少年通常會依法告發，許多交通事故往往因「只差一秒」釀成，執法絕非刁難，而是希望行人能從中學會遵守號誌，保障自身安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播