台中4國中生搶快「不到1秒」挨罰 家長：這堂500元交通課值了

2025/08/26 14:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道與東大路口，近日成了國中生的「交通安全課堂」，1名張姓國三生與3名同學在路口等待紅綠燈轉換，眼見紅燈即將結束，4人忍不住提前一步跨上斑馬線，卻立刻遭到現場交通指揮員警攔下，依道交條例告發，每人都收到1張500元罰單。

張生返家後向父母坦承「搶快不到一秒」被攔下，張父雖然第一時間感到錯愕，仍提醒孩子，這其實是一堂最深刻的交通安全教育。「一秒的僥倖，可能換來一場事故，這500元不是懲罰，而是警鐘」。

據了解，張姓班上其他同學，在同一個路口被同一名警員告發，對此，部分家長雖心疼荷包，但也承認若未如此「當頭棒喝」，孩子恐怕很難真正意識，畢竟「教育能提醒，但罰單才會記住」，藉此讓孩子了解交通規則重要性，避免小小疏忽釀成無法挽回悲劇。

也有家長認為，雖理解警察依法執勤、維護交通秩序用心，但畢竟孩子們都未滿16歲，是否能「勸誡教育」取代告發，或許能讓學生在學習中理解規範；第六分局強調，青少年常因心急或同儕影響忽視交通號誌，這正是事故高風險來源，與其等到出事後悔，不如提前嚴格執法，而《道交條例》明文規定，行人未依號誌、標誌指示過馬路可處500元罰鍰，並未因年齡而有所差別。

警方表示，雖然12歲以下學童，有些時候會以教育代替開罰，但13至17歲青少年通常會依法告發，許多交通事故往往因「只差一秒」釀成，執法絕非刁難，而是希望行人能從中學會遵守號誌，保障自身安全。

