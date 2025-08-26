綠電蟑螂！萬巒村長、社區幹部恐嚇光電業者索300萬 檢求重刑

林、梁、李及吳等人，多次前往案場滋擾甚至恐嚇敲詐。（屏東地檢署提供）

2025/08/26 14:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署偵辦屏東縣首宗綠能蟑螂案，無黨籍萬巒鄉成德村長林榮慶，於今年初夥同社會發展協會理事長吳達發等人至鄉內1處光電案場以各項理由恐嚇，企圖索討「回饋金」高達300萬元，檢方依法提起公訴，並建請法官從重量刑。

屏東地檢署「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」今年初接獲通報，指轄區內綠能公司遭人恐嚇滋事並強要勒索財物，隨即指派民生綠能查緝專組主任檢察官蔡佰達、檢察官蕭惠予指揮偵辦，並偕同法務部廉政署南部地區調查組、屏東縣政府警察局內埔分局、東港分局及內政部警政署保五總隊等單位共組專案小組蒐證。

請繼續往下閱讀...

專案小組今年7月16日至林榮慶住處及辦公室等地計6處執行搜索，扣得通訊紀錄及會議錄音等相關證據，並約談犯罪嫌疑人4人、證人5人到案說明，訊後林榮慶10萬元交保、梁姓配偶5萬元交保、成德社區發展協會李姓前總幹事5萬元交保、理事長吳達發10萬元交保。

屏東地檢署指出，某能源股份有限公司為建置室內漁業養殖暨太陽能發電系統，向人承租萬巒鄉某段地號，於2023年9月間取得屏東縣政府核發建照，得開工興建相關水產養殖設施，預定今年6月間竣工。

林榮慶身為村長明知該公司承租私人土地且合法施工，不得無故要求廠商停工，且工程延宕將面臨鉅額虧損，林榮慶卻以自己帶動民意輿情及號召民眾陳抗的權勢，假藉施工導致影響居民交通、施工噪音擾民、沒有向村民召開說明會、爭取「回饋金」回饋社區發展協會等為由，夥同梁姓配偶、吳達發及李男，於今年1月至3月間，多次至案場恐嚇、滋擾。

屏東地檢署指出，前開4人除多次前往案場滋擾並對施工人員恐嚇威脅，揚言動員抗爭、破壞機具，藉端要求該公司支付「回饋金」300萬元。綠能公司負責人因而心生畏懼，擔心工程延宕、機具被破壞及施工人員人身危害，因此與林男等人多次協商金額，並將金額從300萬元降到150萬元，但工程已實際延宕近1年，造成業者受1200萬餘元的鉅額損失，在本署及時查緝款項下，才未實際交付。

屏東地檢署偵查終結後認定林、梁、李等3人涉犯貪污治罪條例藉勢、藉端勒索財物未遂罪、恐嚇危害安全罪及無故侵入他人附連圍繞土地等罪嫌；吳男涉犯行幫助犯，均依法提起公訴，並建請法院就主導本案的林榮慶，審酌其惡性重大，所為實有辱官箴，犯後否認犯行並飾詞狡辯等一切情狀，從重量處有期徒刑6年以上；其餘犯嫌則求處3年6月及1年6月不等刑度。

林、梁、李及吳等人，多次前往案場滋擾甚至恐嚇敲詐。（屏東地檢署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法