為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄槍擊殺人案查死者金流 赫見女警欠債已償清

    高雄槍擊殺人案查死者金流，赫見與女警有關。（資料照）

    高雄槍擊殺人案查死者金流，赫見與女警有關。（資料照）

    2025/08/26 13:32

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市51歲羅姓男子日前在自宅旁遭槍殺身亡，檢警專案小組追查發現疑似涉及權利車及毒品市場糾紛，並在死者金流發現有高雄港務警察總隊金門港中隊某女警牽扯其中；警方強調，雙方財務今年已償還結束，配合專案小組追查。

    據了解，該名女警因財務問題，向羅男經營的「當鋪」借貸，卻無力償還，羅男提出民事告訴，法院裁定女警扣薪償還，從2019年至2025年長達6年，目前已結束。不過，雖然女警財務屬私人問題，但償還過程中，警方仍依規定將她列為輔導對象，未發現其他特殊異狀。

    據指出，羅姓男子因涉及假車禍詐領保險金，判刑確定後未執行而遭通緝，8月22日上午6點51分，他出門遛狗的返家途中被追殺，就在左營區文學路688巷離家約10公尺，慘遭二次槍擊身亡，殺手駕駛白色BMW轎車逃逸後燒毀汽車。

    外傳羅男疑似介入屏東毒品及權利車市場遭報復所致，且殺手行兇的手法，類似2024年7月的台南角頭林士傑在自宅前遭槍擊身亡案，且都是近距離開槍，外界議論是否同一名殺手。警方表示，對各類訊息都會「小心求證」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播