高雄槍擊殺人案查死者金流 赫見女警欠債已償清

2025/08/26 13:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市51歲羅姓男子日前在自宅旁遭槍殺身亡，檢警專案小組追查發現疑似涉及權利車及毒品市場糾紛，並在死者金流發現有高雄港務警察總隊金門港中隊某女警牽扯其中；警方強調，雙方財務今年已償還結束，配合專案小組追查。

據了解，該名女警因財務問題，向羅男經營的「當鋪」借貸，卻無力償還，羅男提出民事告訴，法院裁定女警扣薪償還，從2019年至2025年長達6年，目前已結束。不過，雖然女警財務屬私人問題，但償還過程中，警方仍依規定將她列為輔導對象，未發現其他特殊異狀。

據指出，羅姓男子因涉及假車禍詐領保險金，判刑確定後未執行而遭通緝，8月22日上午6點51分，他出門遛狗的返家途中被追殺，就在左營區文學路688巷離家約10公尺，慘遭二次槍擊身亡，殺手駕駛白色BMW轎車逃逸後燒毀汽車。

外傳羅男疑似介入屏東毒品及權利車市場遭報復所致，且殺手行兇的手法，類似2024年7月的台南角頭林士傑在自宅前遭槍擊身亡案，且都是近距離開槍，外界議論是否同一名殺手。警方表示，對各類訊息都會「小心求證」。

