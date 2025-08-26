工地保全這理由穿警服指揮交通 真警察滿頭問號「學長好陌生」

王男穿警察制服在工地前指揮交通，大樹所員警巡邏經過抓包「這位學長好陌生」。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/26 13:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局大樹派出所員警巡邏時經過一處工地，看到門口有1名身穿警察制服的「學長」正在指揮交通，但這位「學長」的面容好陌生，一查才知根本是假警察；這名30歲王姓男子供稱，自己是工地保全，負責工地車輛進出時的交通指揮，因為覺得穿上警察制服比較能夠「服」人，不知已經觸法。

大樹派出所警員廖恩誠及巫宗育昨（25）日下午3點30分左右巡邏經過桃園區建新街，見身穿警察制服的王男在1處工地前指揮交通，但2警都不認識所內有這位同仁，原本猜測是否為交通中隊同仁處理車禍事故，主動上前協助時卻發現，這位｢學長」頭戴勤務帽、身穿警察制服、攜帶無線電，臂章卻是「桃園市義勇警察大隊」，盤查確認他根本不是警察人員，也未參加義勇警察大隊。

王男供稱，自己在工地擔任保全員，有車輛進出工地時需要幫忙指揮，穿公司的灰色制服，感覺難以讓駕駛人服從他的指揮，便買來警察制服及配件，把自己打扮成警察，卻不知已經觸法，警方訊後依僭行公務員職權罪函請桃園地檢署偵辦。

王男買來警察制服及配件，把自己打扮成警察，只為了指揮交通更服人，殊不知已經觸法。（記者鄭淑婷翻攝）

