    首頁　>　社會

    台中噁心男在派出所內當眾脫褲便溺 糞便抹自己臉上挨罰

    廖男於台中第二分局永興派出所內便溺，把糞便抹自己臉上，台中地院裁處罰鍰3000元。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

    廖男於台中第二分局永興派出所內便溺，把糞便抹自己臉上，台中地院裁處罰鍰3000元。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

    2025/08/26 14:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓男子今年7月喝得爛醉，被員警帶到派出所內管束，他卻在所內當眾脫下褲子便溺，再把糞便塗抹自己臉上，被警方函送台中地方法院裁罰，台中方院認為，廖男宣稱自己「喝醉斷片」，不知自己有上述噁心誇張行徑，但所內監視器拍到過程，依違反社會秩序維護法裁處他罰鍰3000元。

    裁定書指出，廖男於今年（2025年）7月22日凌晨1時許醉酒，被台中市警察局第二分局永興派出所員警，帶回所內實施管束，不料，他於永興所內不聽勸阻，裸露下半身排泄屎尿，並將糞便塗抹在自身臉面上，行徑既噁心又誇張。

    第二分局依違反社會秩序法，「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，處新台幣6000元以下罰鍰」、「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰」，函請台中地方法院裁罰。

    台中地方法院認為，廖男宣稱「喝醉斷片」，不知自己有上述脫序行為，但他泥醉於永興派出所內隨意便溺，將糞便塗抹在自己臉上之舉，有監視錄影為證據，廖男已經嚴重妨害公務正常進行，同時違反上述兩條法律，從一重依「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，裁處罰鍰3000元，可抗告。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

