58元陷阱！詐團新套路曝光 台中愛貓女險成「小額肥羊」

劉女急匯58元運費，警方當場識破詐騙手法即時勸阻。（圖由警方提供）

2025/08/26 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕詐團新套路曝光！台中市劉姓女子上週在社群軟體看到貓咪認養貼文，對方說必須先支付運費才能領養，劉女依指示匯款未果，於是到銀行欲直接匯款，但只58元的小額匯款頗異常，引起行員注意通報警方，員警告知這是詐騙手法且即時勸阻，幫劉女守住荷包。

台中市第五分局今天指出，松安所上週五接獲轄內銀行通報，表示劉姓女子準備匯款58元，因金額過少，引起行員好奇，經關心詢問懷疑遇詐，員警徐浩閔、陳建利隨即趕赴現場了解，始知劉女在社群軟體看到1則可愛貓咪領養的貼文，出於愛心便與對方聯繫，對方卻說必須先支付運費58元才能順利領養。

請繼續往下閱讀...

劉女一心想把小貓帶回家，心急之下依指示匯款，卻因未通過虛擬賣場實名認證而無法完成，於是到銀行欲直接匯款，員警聽完經過後，向她解釋這正是詐騙集團常用的套路，一開始以小額費用降低戒心，一旦成功得手，後續便會要求更多「檢疫費」、「醫療費」、「運送保險費」等各種名目，金額層層加碼，最終讓被害人損失慘重。

員警並詢問劉女，是否曾接到自稱銀行人員要求到ATM操作的詐欺電話？劉女這才驚覺正一步步落入陷阱，經員警耐心解說後，劉女才恍然大悟差點成了「小額肥羊」，幸好在行員機警與警察即時勸阻下，成功守住荷包，也順利保全自己的愛貓心情。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

