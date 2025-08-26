為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    58元陷阱！詐團新套路曝光 台中愛貓女險成「小額肥羊」

    劉女急匯58元運費，警方當場識破詐騙手法即時勸阻。（圖由警方提供）

    劉女急匯58元運費，警方當場識破詐騙手法即時勸阻。（圖由警方提供）

    2025/08/26 14:22

    〔記者許國楨／台中報導〕詐團新套路曝光！台中市劉姓女子上週在社群軟體看到貓咪認養貼文，對方說必須先支付運費才能領養，劉女依指示匯款未果，於是到銀行欲直接匯款，但只58元的小額匯款頗異常，引起行員注意通報警方，員警告知這是詐騙手法且即時勸阻，幫劉女守住荷包。

    台中市第五分局今天指出，松安所上週五接獲轄內銀行通報，表示劉姓女子準備匯款58元，因金額過少，引起行員好奇，經關心詢問懷疑遇詐，員警徐浩閔、陳建利隨即趕赴現場了解，始知劉女在社群軟體看到1則可愛貓咪領養的貼文，出於愛心便與對方聯繫，對方卻說必須先支付運費58元才能順利領養。

    劉女一心想把小貓帶回家，心急之下依指示匯款，卻因未通過虛擬賣場實名認證而無法完成，於是到銀行欲直接匯款，員警聽完經過後，向她解釋這正是詐騙集團常用的套路，一開始以小額費用降低戒心，一旦成功得手，後續便會要求更多「檢疫費」、「醫療費」、「運送保險費」等各種名目，金額層層加碼，最終讓被害人損失慘重。

    員警並詢問劉女，是否曾接到自稱銀行人員要求到ATM操作的詐欺電話？劉女這才驚覺正一步步落入陷阱，經員警耐心解說後，劉女才恍然大悟差點成了「小額肥羊」，幸好在行員機警與警察即時勸阻下，成功守住荷包，也順利保全自己的愛貓心情。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播