「畢羊縱走」畢祿山跌傷骨折 黑鷹出動馳援就醫

53歲孟姓男子參加畢羊縱走登山行程不慎摔傷骨折，由空勤直升機前往救援成功。（空勤花蓮駐地勤務提供）

2025/08/26 13:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕一行23人花蓮縣秀林鄉畢祿山縱走羊頭山登鋸山登山行程，其中1名孟姓男子昨不慎跌倒，雙腳骨折無法行走，請求花蓮縣消防局救援，空中勤務總隊接獲申請後，今天上午7點前往海拔3千多公尺的畢祿山執行救援任務，順利吊掛出傷患送醫。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知，53歲孟姓男子參加畢羊縱走登山行程，在秀林鄉畢祿山不慎跌倒疑似雙腳骨折，今天派遣駐地花蓮黑鷹直升機， 編號NA-711執行任務，6點53分起飛，7點9分抵達目標區發現傷者處於斜坡地，實施高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，由消防署特搜隊員攜帶吊環吊掛出艙，協助固定患者，7點39分降落德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。

畢祿山位於花蓮縣秀林鄉富世村與南投縣仁愛鄉榮興村間，海拔高度3371公尺，是台灣百岳之一，畢羊縱走是畢祿山經鋸齒連峰縱走至羊頭山的簡稱，通常安排兩天的行程，畢羊縱走考驗就是峰峰相連的鋸齒七連峰，不僅要攀爬約兩層樓高巨石峭壁，其中以鋸山特別險峻，素有「天神的筆架」之稱，但景觀優美、視野絕佳，是富有挑戰性的小縱走路線。

53歲孟姓男子由空勤直升機前往救援成功，緊急送醫。（空勤花蓮駐地勤務提供）

