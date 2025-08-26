為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    中壢按摩一條街出事了 男客遺失3萬打電話未果憤持槍鬧事被逮

    桃園中壢一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。（取材臉書粉專「爆料公社公開版」）

    桃園中壢一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。（取材臉書粉專「爆料公社公開版」）

    2025/08/26 12:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕太衝動了！桃園市警察局中壢警分局昨（25）日深夜接獲民眾報案「有人持槍鬧事」，警方出動線上警網展開攔截圍捕，在平鎮區環南路二段與延平路二段路口，逮捕28歲謝男及29歲鍾男2嫌，車內查扣玩具衝鋒槍等玩具槍械，中壢警方今（26）日表示，2嫌疑因消費財物遺失、店家未接電話，憤而持玩具槍前往理論，全案訊後依恐嚇罪嫌移送偵辦。

    事實上，中壢區環西路堪稱越南按摩一條街，短短不到2、300公尺就有10多家越式按摩店，有人到中壢看見此街景，還因此戲問「中壢人壓力到底有多大？」

    警方調查，謝男、鍾男2嫌昨晚前往中壢區環西路一家按摩店消費後離開，2嫌疑因在店家遺失皮包財物3萬元，打電話到該店，未料，店家忙碌未接聽，2嫌竟憤而持玩具槍返回理論，店家事後解釋因為忙碌才未接電話，隨後已將代管財物返還2人。

    中壢警分局興國派出所昨晚10點50分接獲民眾報案有人持槍鬧事，立即線上警網趕赴現場釐清和攔截圍捕，根據監視器鎖定2嫌轎車，並在平鎮區環南路二段與延平路二段口攔下2嫌逮捕到案，車內查扣玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾，2嫌警訊坦承所為，今日訊後將2人依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    桃園中壢一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。（取材臉書粉專「爆料公社公開版」）

    桃園中壢一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。（取材臉書粉專「爆料公社公開版」）

    中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕鍾嫌（見圖）偵辦。（警方提供）

    中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕鍾嫌（見圖）偵辦。（警方提供）

