為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄港務女警欠債逾百萬 債主街頭16槍轟頭亡

    高雄16槍近距離狙擊命案，死者羅男生前與一名女警有債務糾紛。（民眾提供）

    高雄16槍近距離狙擊命案，死者羅男生前與一名女警有債務糾紛。（民眾提供）

    2025/08/26 12:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄左營區本月22日清晨驚傳槍擊命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗，返家途中遭槍手近距離連開16槍，身中5彈慘死街頭。警方追查發現，羅男除涉詐欺、竊盜通緝外，近年也插手毒品交易，交友複雜，其中還牽涉到一名女警員欠了羅男171萬餘元，最後上法院聲請債務更生，分期償還羅男共35萬餘元。

    槍案發生後，警方循白色BMW X1逃亡及後續焚車路線展開追查，已將車主及多名轉手人帶回偵訊，但皆屬外圍角色，真正槍手仍在逃。由於羅男同時涉及毒品利益與龐大債務糾紛，警方不排除債務與黑道糾葛成為引爆殺機的原因，全案正持續追查中。

    不過，根據司法判決系統查詢，發現一名曾任職於高雄港務警察總隊中島中隊的女警，因投資失利及債務纏身，欠下羅男等9名債權人共761萬餘元，其中對羅男的債務高達171萬餘元。2019年間，女警向屏東地方法院聲請「債務更生」，由法院依其每月5萬4千元薪資核定還款計畫，裁定她於6年內每月償還2萬2000元，總計清償158萬餘元，其中羅男171萬元的債務，最終僅能分得約35萬元。

    據悉，羅男身高180公分，個性自信健談，曾三度改名，他曾在2014年涉入「假車禍詐保」詐欺集團，指揮同夥以重機與貨車製造假車禍，詐領保險金數十萬元。2017年起遭起訴，2019年一審判刑4年，2020年二審改判4年2月，2021年最高法院駁回上訴，全案定讞，羅男未到案執行被發布通緝。

    但羅男逃亡4年間仍過著豪宅生活，每日照常遛狗，未料，他最終在住家附近遭近距離槍決，警方目前循線追緝凶手，持續釐清是否涉及黑幫鬥爭或毒品利益衝突，全案正擴大偵辦中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播