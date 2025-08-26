高雄港務女警欠債逾百萬 債主街頭16槍轟頭亡

高雄16槍近距離狙擊命案，死者羅男生前與一名女警有債務糾紛。（民眾提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄左營區本月22日清晨驚傳槍擊命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗，返家途中遭槍手近距離連開16槍，身中5彈慘死街頭。警方追查發現，羅男除涉詐欺、竊盜通緝外，近年也插手毒品交易，交友複雜，其中還牽涉到一名女警員欠了羅男171萬餘元，最後上法院聲請債務更生，分期償還羅男共35萬餘元。

槍案發生後，警方循白色BMW X1逃亡及後續焚車路線展開追查，已將車主及多名轉手人帶回偵訊，但皆屬外圍角色，真正槍手仍在逃。由於羅男同時涉及毒品利益與龐大債務糾紛，警方不排除債務與黑道糾葛成為引爆殺機的原因，全案正持續追查中。

不過，根據司法判決系統查詢，發現一名曾任職於高雄港務警察總隊中島中隊的女警，因投資失利及債務纏身，欠下羅男等9名債權人共761萬餘元，其中對羅男的債務高達171萬餘元。2019年間，女警向屏東地方法院聲請「債務更生」，由法院依其每月5萬4千元薪資核定還款計畫，裁定她於6年內每月償還2萬2000元，總計清償158萬餘元，其中羅男171萬元的債務，最終僅能分得約35萬元。

據悉，羅男身高180公分，個性自信健談，曾三度改名，他曾在2014年涉入「假車禍詐保」詐欺集團，指揮同夥以重機與貨車製造假車禍，詐領保險金數十萬元。2017年起遭起訴，2019年一審判刑4年，2020年二審改判4年2月，2021年最高法院駁回上訴，全案定讞，羅男未到案執行被發布通緝。

但羅男逃亡4年間仍過著豪宅生活，每日照常遛狗，未料，他最終在住家附近遭近距離槍決，警方目前循線追緝凶手，持續釐清是否涉及黑幫鬥爭或毒品利益衝突，全案正擴大偵辦中。

