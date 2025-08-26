像故鄉景致！印度生遊雲林樟湖吊橋失蹤 南華大學全力配合搜救

南華大學校安中心組長、國際處人員今早協助5名國際生做完筆錄，已返回宿舍。（記者王善嬿攝）

2025/08/26 13:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕南華大學多名國際學生25日到雲林縣古坑鄉樟湖吊橋遊玩，其中1名印度生疑似落水失蹤，雲林消防、義消正進行搜救。南華大學今上午表示，該名印度籍同學「浩然」就讀國際企業學士學位學程，昨上午獨自一人到該景點，覺得該處很像故鄉景致，下午致電邀請其他國際生到該處遊玩，不料其他學生到場時，「浩然」已不見人影，僅留有衣物及手機。

南華大學表示，印度籍大一生「浩然」是25日上午11點多獨自前往雲林樟湖吊橋，下午2點多，「浩然」打電話給印度籍同學「南格」邀請他到該景點遊玩，下午3點40分「南格」抵達現場，只見「浩然」同學衣物及手機在岸邊，但沒看到人，於是打給另一名同學「瑞心」，其他3名印度籍同學陸續到場，立即報警處理。

請繼續往下閱讀...

南華大學表示，當晚因下大雨、不易搜索，消防、義消晚間7點50分左右決定暫停搜救，協助同行5名學生安置於永利飯店休息；學務處校安中心25日晚間8點多接獲119勤務中心通報，在附近戲水，疑似落水，校安中心教官與國際處人員，26日清晨5點多趕到現場，協助安撫5名學生，做完筆錄後已返回宿舍。

南華大學校長高俊雄也對此事很關心，已經指示全力配合搜救單位後續處置，掌握最新進展，也啟動跨單位協助機制，提供該生同學必要關懷與協助，並與相關單位保持密切聯繫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法