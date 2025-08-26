烏龍爆料醫師歧視原民、女性言論 史書華二審維持原判

2025/08/26 13:51

〔記者楊國文／台北報導〕網紅「盾牌牙醫」史書華3年前共2度在臉書粉絲專頁發文，爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁在2019年初時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住民和女性言論，一審認為他未盡合理查證義務，已貶損劉的名譽及社會評價，依2個加重誹謗罪判拘役60日，得易科罰金6萬元；檢察官和史書華均不服上訴，高等法院今判決上訴駁回確定。

檢方起訴指出，史書華2022年4月29日、同年5月20日，在社群軟體臉書粉絲專頁「孟買春秋」貼文下方留言處，及他管理使用的粉絲專頁「盾牌牙醫史書華」，貼文指摘告訴人劉立仁醫師在2019年1月12日「時代力量黨員大會」上，發表歧視原住民族及女性言論等不實事項，足以貶損對方名譽及社會評價，涉嫌加重誹謗罪。

新北地院審理認為，史書華未盡合理查證義務，已貶損劉的名譽及社會評價，依2個加重誹謗罪各判拘役30日、40日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元檢察官和史書華均不服，上訴高等法院。

高院審理後認為，依卷內事證足以認定史於貼文指摘劉立仁發表歧視言論前，未盡合理查證義務，所為貼文足以貶損劉的名譽及社會評價，觸犯2個加重誹謗罪，原審判決並無違誤，史書華上訴否認犯罪，檢察官上訴請求從重量刑，均無理由，因此駁回確定。

