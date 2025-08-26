為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    烏龍爆料醫師歧視原民、女性言論 史書華二審維持原判

    2025/08/26 13:51

    〔記者楊國文／台北報導〕網紅「盾牌牙醫」史書華3年前共2度在臉書粉絲專頁發文，爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁在2019年初時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住民和女性言論，一審認為他未盡合理查證義務，已貶損劉的名譽及社會評價，依2個加重誹謗罪判拘役60日，得易科罰金6萬元；檢察官和史書華均不服上訴，高等法院今判決上訴駁回確定。

    檢方起訴指出，史書華2022年4月29日、同年5月20日，在社群軟體臉書粉絲專頁「孟買春秋」貼文下方留言處，及他管理使用的粉絲專頁「盾牌牙醫史書華」，貼文指摘告訴人劉立仁醫師在2019年1月12日「時代力量黨員大會」上，發表歧視原住民族及女性言論等不實事項，足以貶損對方名譽及社會評價，涉嫌加重誹謗罪。

    新北地院審理認為，史書華未盡合理查證義務，已貶損劉的名譽及社會評價，依2個加重誹謗罪各判拘役30日、40日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬元檢察官和史書華均不服，上訴高等法院。

    高院審理後認為，依卷內事證足以認定史於貼文指摘劉立仁發表歧視言論前，未盡合理查證義務，所為貼文足以貶損劉的名譽及社會評價，觸犯2個加重誹謗罪，原審判決並無違誤，史書華上訴否認犯罪，檢察官上訴請求從重量刑，均無理由，因此駁回確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播