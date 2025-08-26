保單受益人遭竄改 竟是丈夫所為 妻傷心堅不原諒 法官這麼處分

林姓男子涉竄改妻子保單受益人身分，台南地院二審依偽造文書罪判他三月徒刑、緩刑二年，但要付六萬元賠償金給妻子確定。（資料照，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓人夫與溫姓妻子感情生變，暗中變更壽險保單受益人，溫女接到保險公司業務員電話察覺有異、報警，查出讓溫女心碎的真相，事後林男向妻子道歉，但溫女無法原諒、堅不和解。台南地院一審依偽造文書罪判林男3月徒刑；上訴地院二審仍維持一審刑度，但諭知林男緩刑2年且需賠6萬元給妻子。

判決指出，林男與溫女因感情失和，2024年2月26日未經妻子同意，於壽險公司保單4個欄位中偽造溫女的簽名，更改保險受益人姓名。保險業務員打電話聯絡溫女確認，溫女查出是丈夫林男偽簽。

台南地院一審判林男3月徒刑，林男上訴到地院二審，他說，自己經濟狀況不好，還有房貸、小孩要養及負擔，向妻子道歉求和解，但被妻子拒絕；他解釋是一時法律認知不足、誤以為可以代簽名，對自己行為感到萬分懊悔，願承擔應有責任、未來絕不再犯，此偽簽行為變更沒有成功、未造成妻子實質損失，請法官從輕發落並緩刑自新機會。

地院二審合議庭認為，林男在庭上多次向妻子道歉，溫女不願和解，難認林男無悔過之心，二審維持一審原刑度並宣告緩刑2年，但林男需在判決確定6個月內付給妻子6萬元賠償金，此案不得再上訴。

