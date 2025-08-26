老翁開新賓士山區兜風陷泥溝 警協助脫困平安下山

賓士轎車左前輪陷入泥濘山溝受困，員警獲報到場。（圖由警方提供）

2025/08/26 12:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕68歲周姓老翁，開著新賓士轎車到苗栗縣南庄鄉鹿場兜風，不料車輛左前輪陷入泥濘山溝受困，員警獲報到場並通知拖吊業者協助將賓士轎車拉上車，平安將人車載運下山。

頭份警分局今（26）日表示，分局南庄分駐所巡佐廖國正、警員楊皙鈞、賴致寧於23日下午5點許接獲周姓老翁報案，表示他開車至南庄鄉鹿場山區，因不熟產業道路路況，導致車輛左前輪陷入山溝無法動彈。

員警到場發現周姓老翁所駕駛的新賓士車，左前輪陷入路旁山溝泥濘受困，經警方協助聯繫拖吊業者到場救援，平安將人車載運下山。

頭份警分局分局長郭譯隆表示，此案車輛不慎受困，所幸南庄分駐所員警積極協助脫困，員警對於民眾受困能適時給予關懷與協助，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許，另藉此提醒民眾行經山區應注意地形路況，小心行駛，避免類似情形發生。

賓士轎車左前輪陷入泥濘山溝，動彈不得。（圖由警方提供）

員警獲報到場並通知拖吊業者協助將賓士轎車拉上車，平安將人車載運下山。（圖由警方提供）

