沈富雄稱「敗類、沒廉恥、臉皮厚」 陳時奮提告求償200萬二度敗訴

圖為前立法委員沈富雄。（資料照）

2025/08/26 13:57

〔記者楊國文／台北報導〕旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞），不滿前立委沈富雄在節目上討論高嘉瑜性騷事件時，故意發表「翁瑞達是知識份子的敗類、沒有廉恥、臉皮厚」等言論損害其名譽，提告公然侮辱罪並求償200萬元，刑事部分已判無罪確定，民事方面，士林地院認為沈用語雖粗鄙、不雅，仍屬言論自由範疇，判陳敗訴；陳不服上訴，高等法院今判決駁回。可上訴。

高院審理認為，沈富雄指陳時奮「敗類」等話，足使一般人認為陳品德敗壞、行為惡劣、缺乏羞恥心，使陳的社會評價遭到貶損，其名譽權確實遭到侵害，但沈的評論與公共利益有關，應屬合理評論而得阻卻違法，因此仍判陳敗訴。

陳時奮主張，他曾上臉書發文呼籲高嘉瑜，應為其爆料民進黨性騷擾事件暗藏驚人黑數的言論負責，否則民進黨應處理其抹黑行為的貼文，後來沈富雄在前年6月6日上節目討論高嘉瑜性騷事件時，故意發表「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞」等話。

陳時奮指沈富雄的言論已逾越善意發表言論的範疇，應不受言論自由的保障，沈所為是對他進行抽象謾罵及情緒性的人身攻擊，使他社會評價受到貶損，提出刑事的公然侮辱罪告訴，並求償200萬元、登報道歉以回復其名譽。刑事部分，沈已獲判無罪確定。

士林地院民事庭審理時，沈富雄指出，陳時奮對此事提告公然侮辱罪，已判他無罪確定。沈認為，他發表的言論雖然粗鄙，卻有一定的脈絡，且攸關公共事務，應受到言論自由的保障，何況相關言論未使陳時奮的聲望、名譽受到貶損，應不構成侵害其名譽權。

士院認為，沈富雄發表言論的背景是因為兩人都屬我國政治界的意見領袖，都享有相當關注與影響力，並分別透過臉書公開貼文或上節目公開發言的方式，各自對性騷事件發表意見，且依言論前後文與發表的時空脈絡可知，沈是為了鞏固自己的意見，公開回應陳時奮的貼文，代表沈的言論有其合理脈絡，並非恣意謾罵。

士院認定，沈的用語雖粗鄙、不雅，但在這個脈絡下，尚未超過一般人可合理忍受的範圍，且言論具公眾討論特質，可受公評，屬言論自由應受保障，判陳敗訴。全案上訴高等法院。

高院認定沈批評陳的言論雖不留情面，且令陳難堪，但沈的評論與公共利益有關，應屬合理評論而得阻卻違法，今仍判陳敗訴。

