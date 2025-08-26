為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    8旬翁公廁遇劫 搶匪黑色無袖背心太醒目3小時落網

    周姓男子戴著黑灰色鴨舌帽、穿著黑色無袖上衣，行搶得手一路狂奔，被路口監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/26 12:51

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市8旬張姓老翁昨天下午掏錢買彩券時，露出錢財，被路過的周姓男子瞥見，張翁渾然不知遭鎖定尾隨，到公廁如廁時遭周男搶走身上2000元現金；幸周男身上穿的黑色無袖上衣很醒目，警方調閱監視器，3小時後登門抓人，警詢後將他依強盜罪嫌送辦。

    基隆市警一分局忠二路派出所昨天下午5點40分接獲報案，公園街發生一起強盜案，警員趕抵被搶的80歲張姓老翁驚魂未定指出，他到公園街雜貨店買彩券後，到附近公廁如廁時，被一名戴著黑灰色鴨舌帽、穿著黑色無袖上衣的男子，徒手搶走他身上2000元現金，搶匪得手後一路狂奔。

    警方獲報，調閱路口監視器發現搶嫌在強盜張翁後，跑到仁五路搭公車往暖暖區，循線查出搶匪搭公車後返回金山街住處，警方持搶嫌特徵照片一路查訪，晚間8時許查出搶嫌為周姓男子後，立即趕往他住處，周見警方登門後，坦承強盜老翁，得款2000元已經購買零食花用殆盡。

    甫上任的分局長溫基興呼籲，警方將持續加強社區巡邏與監控，透過科技輔助，嚴厲打擊不法，維護市民安全。

    周姓男子昨天搶劫後，警方獲報3小時後逮到人。（記者林嘉東翻攝）

