家長控虐童害資遣 幼兒園老師反擊刑、民事官司都贏

2025/08/26 12:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓幼教老師被胡姓家長指控「精神虐待」孩子，家長不但找民代陳情，還在班級群組上傳送辣椒水、彈匣等照片恐嚇，郭師遭園方資遣後報警提告，胡男被依恐嚇罪判判拘50日，得易科罰金定讞；郭師另提民事求償50萬元，但因無法證明被資遣原因與胡男投訴有關，僅獲3萬元賠償。

判決指出，胡姓男子不滿就讀幼稚園的孩子被老師「精神虐待」，把孩子轉學後還沒消氣，2022年12月3日中午1點多，胡男開車停在幼稚園附近路邊停車格，用手機傳送辣椒水、彈匣等照片到孩子日前就讀的班級Line群組。

同日深夜10點半，胡男又在幼兒園班級群組中，傳送「提醒你們三位，不是胡OO轉學你們就沒事，之後看看會怎樣」、「你們可以繼續裝逼但是被你們傷害到的人，你們一定會付出很大的代價」。

胡男除了恐嚇老師，還找來民代向園方「關切」，被指控虐童的郭姓老師「被迫」離職後，不但報警提告，還向胡男求償50萬元；刑事部分，法官認為胡男僅因懷疑孩子遭不當對待，就對老師做出恐嚇言行，所為實有不該，因此依恐嚇危害安全罪判拘役50日，得易科罰金，胡不服上訴二審後又撤回。

民事部分，高雄地方法院一、二審法官都認為，胡男雖然有向民代陳情，但郭師遭解雇是基於幼兒園調查結果而定，與檢舉陳情行為導致遭資遣之間無因果關係，因此僅依恐嚇侵害程度，判胡男應賠3萬元定讞。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

