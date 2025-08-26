誘簽「性愛同意書」性侵5女58次 神棍尿毒纏身仍判10年

劉正清自稱「無上之主」，向5名女信徒誘騙性侵害58次，羈押時尿毒等疾病纏身，台中地院判刑10年。示意圖。（資料照）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲神棍劉正清，宣稱自己是擁有「他心通法」的「無上之主」，向5名罹患癌症等變故的女信徒，瞎掰必須與他發生性行為才能「斷除因果厄運」，5女與劉男在佛堂等處共發生58次性行為，人生運勢反而更差，他案發羈押時尿毒症、腎衰竭纏身，台中地方法院進一步依強制性交罪判處10年徒刑，可上訴。

中檢起訴指出，劉男2009年接手過世母親成立的佛堂，他宣稱其母升天為「無量金菩薩」，他則是「無上之主」，擁有能窺見因果命運的「他心通法」神力，受害的5名女信徒，分別因罹患癌症、感情生變、丈夫外遇、諸事不順、情感與工作受挫，向劉男求助。

劉男舌燦蓮花說，他已經用自己的神力，擋住女信徒的因果，必須要與他發生性行為，才能斷除因果厄運，他還強調，「我不是邪魔歪教，和妳性行為，是在幫忙妳」，還要被害人寫性愛同意書。

更惡劣的是，劉男為求女信徒獻身，還用母親「無量金菩薩」名號，宣稱不與他發生性關係，因果厄運會很嚴重，他對罹癌女信徒說，「無量金菩薩」告訴他，丈夫近年會死；又對想挽回男友的女信徒，瞎掰「妳紅顏薄命，會當酒家女，40歲就會死」，對丈夫外遇的女信徒恐嚇，「妳會離婚，會被他人強暴，被男人騙錢」，又對情感與失業受挫的女信徒，瞎扯「會當酒家女，一輩子沒有感情」。

5女畏懼而簽署「性愛同意書」，於汽車旅館或佛堂等處，與劉男發生共58次性行為，但婚姻、情感與運勢卻不見翻轉向上，中檢去年11月拘提聲押劉男獲准，他羈押時疾病纏身，包括尿毒症、腎衰竭等慢性病而需要洗腎，台中地方法依強制性交罪判處10年徒刑。

