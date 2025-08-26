員警誆稱可找駭客幫追錢 再騙詐騙被害人1次判2年6月定讞

台北市警萬華分局林姓警員因欠下債務，竟稱可代追被詐欺的款項，向被害人索討走路工。（資料照）

2025/08/26 12:09

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華警分局康定派出所26歲警員林佳豪，任內為了償還在外積欠的100多萬債務，竟向詐騙案的被害者誆稱「可找駭客共同向詐騙集團挖錢」、「有非正式投資管道幫忙追回詐騙款項」，有3名被害人被林「再剝一層皮」詐得46萬元，另有1人未上當；台北地方法院依刑法瀆職罪之公務員假借職務機會詐欺取財等5罪，將林佳豪合併判處4年有期徒刑，褫奪公權1年；二審高等法院考量他認罪且賠償達成和解，改判2年6月、褫奪公權1年，最高法院駁回上訴定讞。

全案於2023年4月爆發後，台北市警局將林員移送法辦，並處以2大過、免職。檢方偵辦時，林員分階段坦承犯行，審理時也認罪。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，27歲警員林佳豪，2018年於警專特考班畢業，先到保一總隊服務，後來因應無毒校園專案，借調支援桃園市龜山警分局偵查隊，期間即曾因債務問題，債主向法院請求支付，法院裁定強制扣薪；林員結束支援勤務後，調返保隊，之後透過統調，調派至北市警局萬華分局康定路派出所服務。

警方行政調查指出，林男是因家庭成員的債務問題，自己四處借貸而揹上鉅額債款，最後無力償還，債權人向法院聲請每月強制扣薪3分之1償債。

檢警調查，2022年9月林男受理一件詐騙案，竟起貪念，向被害者謊稱：「我認識駭客，可幫詐騙被害者向詐騙集團挖錢」，被害者受騙，交付林員20萬元現金。

隔月，林員又以「有非正式投資管道幫忙追回詐騙款項」說詞，向另一名詐騙案被害人詐得20萬元得手。

2023年4月，林男再陸續向2名被害人詐稱「可透過駭客拿回詐騙款項」，其中一人被騙走6萬元，另一人未中計付錢，林詐欺未遂；林男另涉使用公務電腦，查詢一位民眾的個資。

萬華分局督察組得知後介入調查，將林員移送法辦，北市警局祭出兩大過免職；台北地檢署去年8月依公務員利用職務上機會詐欺取財、登載不實準文書、違反個資法等5罪起訴林員。

台北地院一審認定林員構成5罪，合併量處4年徒刑，褫奪公權1年。

二審高等法院考量已賠償和解，張員自白認罪，改判2年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法