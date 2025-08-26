為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    東琉碼頭運將未拉手煞車 慘遭小黃倒退輾壓不治

    王男疑似P檔未打確實且未拉手煞車遭自車輾壓。（警方提供）

    2025/08/26 13:07

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東琉碼頭昨天（25日）深夜驚傳驚悚死亡車禍，64歲的計程車王姓運將在下車時，疑因未確實打進P檔且未拉手煞車，當場遭自己的黃色廂型車捲入車底慘遭輾壓，雖經眾人前來抬車拉出後送，但仍因嚴重內出血，於今天凌晨不治。

    王男送醫上救護車仍可說話，但因肺部內出血及腿、骨盆骨折碎裂，病情在深夜急轉直下，於約0時左右不治。

    警方指出，王男昨晚6時48分許駕駛營業計程車在東港鎮朝隆路停車，要走進公司，下車時未熄火且操作不當，致使車子向後滑行，遭自己的車子撞倒、後輪輾壓。

    附近的同業見狀，趕緊從副駕上車拉起手煞車讓車子停下來，但王男已接連遭到輪胎輾壓，且卡在底盤動彈不得，經路人合力將車子抬高後救出，送東港安泰醫院救治仍宣告死亡。

    媒體今早重返事發現場，除當地地勢確有傾斜外，與王男同型的廂型車小黃，在倒車時則會亮起倒車燈，與事發當下的錄影相同，王男很有可能是未確實打進P檔，也未拉手煞車且未熄火而釀禍，仍有動力的車子才在輾壓到王男後未停而繼續倒退。

    警方呼籲，駕駛人下車時務必拉起手煞車，並確認車輛已停妥，以避免發生車輛滑動意外，確保自身與他人安全。

