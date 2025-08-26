不顧妻上廁所暴力夫仍破門而入 法官：勉強同住只是互相憎恨

新竹陳男結婚10年來慣用暴力對待妻兒，妻子上廁所時都會遭陳男強行開門，新竹地院法官認為夫妻即使勉強同住，只是互相憎恨而已，判准離婚。（示意圖）

2025/08/26 13:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男結婚10年來慣用暴力對待妻兒，指責子女說謊欺騙且逼下跪，若未順其意，妻子上廁所時都會遭陳男強行開門，新竹地院法官認為夫妻即使勉強同住，只是互相憎恨而已，判准妻子所提離婚請求。

育有2名子女的張女說，先生陳男情緒管控不佳，慣以言語暴力、精神暴力方式對待妻兒，屢次在2名子女前以「這麼低賤、這麼沒人格、教小孩欺騙」等語羞辱她，偷翻她包包被發現，竟跟子女說是她偷拿別人東西。

此外陳男還會摔東西、指責子女說謊欺騙且逼下跪，若未順其意，她上廁所時都會遭陳男強行開門，陳男為權威型性格，習於決定一切事務，若未順其意就會生氣，已造成她身體上或精神上不可忍受之痛苦，致不堪與之繼續同居，因而訴請離婚。

法官認為，陳男因不滿妻子未告知，就帶2名子女出遊，除與妻子發生劇烈爭執外，又要求子女以跪下方式回答其提問，其所為顯已動搖夫妻間誠摯和諧之基礎。

夫妻結婚已逾10年，期間非短，111年4月後已缺乏同心協力處理機制及善意溝通空間，足認婚姻已生嚴重破綻，互信互愛之情消失殆盡，再營夫妻共同生活顯有重大阻礙，即使勉強同住，只是互相憎恨而已，益見夫妻婚姻生活已名存實亡，因此判准離婚。

