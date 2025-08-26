黃仁勳曾光顧豬腳店爆糾紛 客人、店員扭打互告

新北市三重豬腳名店傳出用餐糾紛，引發兩名客人及員工扭打，雙方互告，警方帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/26 11:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重知名的五燈獎豬腳店曾吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上門品嚐，人氣數十年不衰，但昨晚卻傳出2名客人上門用餐，與黃姓店員因嫌隙，客人將飯菜砸在店員身上，釀成扭打，叫罵聲驚動顧客、路人報案，警方趕抵約制，清查3人是為上廁所、帶位等糾紛引發衝突，幸僅受輕傷，因雙方互告，警方受理後，今將3人移送新北地檢署偵辦。

三重警分局25日下午6時許獲報，正義北路知名的五燈獎豬腳店傳出打架情事，派遣線上警網到場處置，員警到場了解，客人42歲許男、40潘男到店內用餐，先是因為想上廁所到後門處，27歲店員黃男告知後門沒有廁所，雙方發生口角爭執；隨後許男、潘男要就坐時，店員黃男再告知特定座位不開放用餐，造成兩方不悅。

請繼續往下閱讀...

據了解，潘、許點餐後，吃到一半，潘男仍氣憤難消，見黃男在餐桌附近收拾餐盤，竟將手中一碗飯菜砸在黃男身上，雙方3人在店內互毆，嚇壞用餐顧客及路人，警方隨即趕抵處理，救護車也到場，初步檢傷潘男眼角處割傷，許男、黃男傷勢均為輕傷。

警方到場，將衝突當事人帶返派出所釐清案情，黃男向潘、許2人提出傷害、妨害名譽告訴；許男、潘男也提出傷害告訴，警方依規定受理偵辦，並於警詢後將許男、潘男、黃男3人移請新北地檢偵辦。

衝突發生時，有網友PO網「五燈獎豬腳正義北路店後場廚房那邊不知道發生什麼事情。一台警車、三台警用機車外加一台救護車。」

