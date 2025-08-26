24名越南偷渡客遭威脅推海獲救 宜蘭檢方起訴主嫌等4人

海巡署登船查緝。（海巡署提供）

2025/08/26 11:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海巡署偵防分署宜蘭查緝隊，今年4月25日在澎湖七美島東南21海浬，查獲宜蘭頭城大溪籍漁港「金財滿8號」偷渡24名越南人入境，除每人收取25萬元；主嫌李姓兄弟還恐嚇偷渡客，每人若不再額外付款15萬元就推下海。宜蘭地檢署偵查終結，依違反入出國及移民法等罪起訴李姓兄弟、羅姓船長等4人，分別求處4至7年不等徒刑。

起訴書指出，李姓兄弟、羅姓船長及2名越南籍阮姓男子等5人組成人蛇集團，今年4月間由2名阮男分別招攬20名男性、4名女性無法合法入境卻想來台工作的越南籍人士，每人收取25萬元後，夥同李姓兄弟及羅姓船長安排「金財滿8號」漁船前往越南接駁，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。

請繼續往下閱讀...

過程中，李姓兄弟等人趁24名偷渡客孤立無援、求助無門的弱勢處境，額外勒索每人須再支付15萬元，並恐嚇若不付款將拒載並推入海中，24人無奈被迫同意支付總額高達960萬元不法款項。

宜蘭查緝隊接獲情資查緝後，將李姓兄弟等人依違反入出國及移民法移送宜蘭地檢署偵辦，並查扣「金財滿8號」漁船1艘、手機5支、衛星電話2支等物。

檢方批李姓兄弟為首的人蛇集團，對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海中威脅弱勢，行徑惡劣，依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，建請法院對李姓兄弟等人分別量處7年及5年有期徒刑，對羅姓船長及阮男各處4年有期徒刑，並聲請沒收不法所得；另1名阮姓男子通緝中。

檢方針對24名越南籍偷渡人士，則依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑，其中3人遣返，其餘仍在宜蘭收容所。

據了解，這起案件是宜蘭地檢署起訴近期最大船隻偷渡人口販運案，「金財滿8號」不僅利用漁船載人偷渡，2023年7月曾載運青蛙、珊瑚與少數漁產品等活體動物出港，遭海巡署查獲。

海巡署在船艙內查獲多名偷渡客。（海巡署提供）

移民署確認偷渡客身分。（海巡署提供）

越南籍偷渡客共24人。（記者王峻祺攝）

偷渡客進行筆錄。（海巡署提供）

越南籍偷渡客前往收容所。（海巡署提供）

