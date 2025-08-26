為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    你屬什麼？「五條通」刺青男栽在生肖題 按摩中落網

    警方臨檢時，蘇男僅著內褲趴在床上。（圖由警方提供）

    警方臨檢時，蘇男僅著內褲趴在床上。（圖由警方提供）

    2025/08/26 13:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蘇姓男子涉及過失傷害等5案被通緝，其中1案更要發監執行，他為此展開逃亡生涯卻因喜歡按摩，近日趁著深夜到西屯區1間養生館放鬆，沒想到遇到臨檢，蘇強裝淡定謊報他人身分，卻被警方冷不妨問1句「你屬什麼」時瞬間慌了手腳，隨即因報錯生肖露餡，結束2年逃亡生涯。

    台中市第六分局今天說明案情指出，何安所員警上週五凌晨到轄內1間養生會館臨檢，在包廂內發現渾身刺青的蘇姓男子（26歲），僅著內褲趴在床上按摩，員警依規例行查證身分，蘇男不慌不忙，淡定報出1組身分證號碼，甚至還強調「這就是我」。

    但警方一查，照片與眼前人明顯不符，他竟辯稱那是「國中照片啦！」，還試圖傻笑掩飾心虛，此時員警忽然心生一計，隨口問了一句：「那你屬什麼？」蘇男愣了一下，結結巴巴回答「屬雞」，怎料系統顯示該證號的主人明明是屬羊，空氣瞬間凝固。

    員警再追問細節，他支支吾吾說不出來，謊言終於繃不住，只好無奈坦承真實身分，經查，蘇男生肖屬兔，背有交通過失傷害、廢棄物清理法及毒品等5條通緝，其中部分案件已判刑確定，需發監執行4個月，最久的通緝更已發布2年，他坦言這段時間靠謊報身分逃避追緝，但萬萬沒想到會栽在1個「生肖題」。

    而一旁小姐眼看自己剛剛按摩的對象竟是通緝犯，也當場傻眼，錯愕地目送蘇男遭警方押回，全案警詢後解送歸案，發監執行。

    蘇男謊報資料卻背錯生肖，也讓通緝身分露餡。（圖由警方提供）

    蘇男謊報資料卻背錯生肖，也讓通緝身分露餡。（圖由警方提供）

    蘇男最後被警方帶回解送歸案。（圖由警方提供）

    蘇男最後被警方帶回解送歸案。（圖由警方提供）

