露鳥俠尾隨女童亂噴液體 警逮人又在分局讓他落跑

2025/08/26 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕37歲魏姓男子涉嫌在文具店內露鳥驚嚇國小女童，亂噴體液還拿手機拍她，女童驚嚇向父母求援，警方花了兩天時間逮捕魏男，發現他還是新北及屏東地方檢察署發布的通緝犯；魏男被帶回警局時，假意要上廁所，趁機用身體撞開偵查佐和安全門落跑，但只跑了400公尺就被追上，法官依脫逃未遂罪判他徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，今年4月19日，魏姓男子尾隨一名女童至文具店，無視店內還有其他顧客和店員，望著看書的女童偷偷手淫，還遺留精液於現場，魏男竟還拿出手機拍她，女童趕緊跑回家告訴父母。

女童父母獲報後報警，警方花了兩天時間在新北市一處工廠將他逮捕歸案，並查出他曾在新北和屏東等地另涉及妨害風化罪被發布通緝，因此將他帶回分局準備移送新北地檢署歸案。

魏男等待移送期間，假意向值班的林姓偵查佐（所涉過失縱放人犯罪嫌，雄檢緩起訴處分）說要上廁所，林員帶他如廁時，魏男突然用身體撞開偵查佐和安全門落跑，林員見狀急叫支援，魏男從分局大門跑了約400公尺後，被員警追上制伏帶回。

高雄地方法院審理時，魏男坦承犯行，但辯稱不知道逃跑有罪，法官認為他雖然已從分局落跑，但逃跑期間後面一直有警察在追捕，未達於回復自由的程度，因此只能算他「未遂」，依「依法逮捕之人脫逃未遂罪」判徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

