    社會

    桃市山腳消防分隊員侯文棋 以195公斤成績贏得總統盃臥舉冠軍

    山腳消防分隊員侯文棋（右2）贏得總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽經典臥舉105公斤級冠軍。（桃園市政府提供）

    2025/08/26 12:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局山腳分隊員侯文棋參加今年度「總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」，以195公斤的成績，贏得經典臥舉105公斤級冠軍，侯文棋說，他對於健身訓練中的重量訓練尤其有高度熱忱，贏得冠軍讓他與其他隊員們都非常開心。

    今年度的全國總統盃經典卧舉及裝備經典臥舉錦標賽22日到24日在高雄市苓雅運動中心西館舉辦，侯文棋以穩健技術、驚人爆發力，分別完成175公斤、185公斤、195公斤，抱回105公斤級冠軍，傑出表現也贏得滿堂彩。

    侯文棋說，他執行勤務之外，長期投入大量時間進行健身訓練，其中尤對重量訓練有高度熱忱，甚至培養起專業知識，所以山腳分隊有其他隊員想要健身時，他就會充當義務教練，協助其他隊員規劃體能訓練，還會一一矯正動作、進行專業指導。

    如今，侯文棋已成功帶動山腳分隊的運動風氣，每一位隊員的肌力、耐力，甚至合作默契，都有明顯提升，可望全方位地強化消防隊員們救護救災的應變能力。

    山腳消防分隊員侯文棋（中）贏得總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽經典臥舉105公斤級冠軍。（桃園市政府提供）

    熱門推播