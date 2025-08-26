為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中越南移工酒後口角 1人遭水果刀刺到臟器外露

    高嫌（左）在霧峰四德路酒後刺傷陳姓移工腹部。（讀者提供）

    高嫌（左）在霧峰四德路酒後刺傷陳姓移工腹部。（讀者提供）

    2025/08/26 11:52

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰24日凌晨發生持刀傷人事件，2名越南籍移工因酒後發生口角，進而產生肢體衝突，其中1名移工手持水果刀猛刺傷被害人肚子，將利刃棄置路邊果園樹下逃逸，警方火速跨百里於當晚桃園逮捕高姓犯嫌（28歲），依重傷害罪嫌送辦。

    霧峰警分局今表示，越南籍移工於凌晨1時半許於四德路群聚喝酒，因酒後發生口角，高嫌竟持水果刀猛刺陳姓移工（28歲）腹部，陳男當街血流如注、臟器外露，腹部重傷送亞大醫院診治後穩定無生命危險。

    高嫌持刀傷人後，將水果刀棄置路邊果園樹下逃逸，隨即返回工寮收拾行李，搭車往桃園方向逃逸，警方報請台中地檢署檢察官林卓儀指揮偵辦，經擴大調閱監視器查出車號，以車追人跨越百里，24日晚間9時49分於桃園市新屋一處騎樓下拘捕高嫌到案。

    霧峰警分局偵查隊長詹典儒說，高嫌落網後陳男為逃跑失聯移工，兩人酒後口角，盛怒情況下忘記發生什麼事，見對方肚子都是血、臟器外露嚇到趕緊逃跑，全案訊後以重傷害罪嫌送辦並羈押禁見。

    h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

