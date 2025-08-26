當歸鴨少東欠債店面遭衝撞 警逮惡煞到案稱「他欠我10萬」

蔣男被警方帶回警局。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/26 11:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊當歸鴨餐廳在月初被潑漆後，24日又遭人開車衝撞店面，警方積極查緝，鎖定41歲蔣姓男子，昨前往桃園市龜山區將他逮捕。蔣男供稱當歸鴨少東欠他10萬元，所以開車衝撞警告他趕快還錢，警詢後依毀損、恐嚇罪嫌送辦，新北地檢複訊後聲請羈押禁見。

據悉，當歸鴨少東好線上博弈，欠賭債找上地下錢莊借錢還債，長此以往錢滾錢、利滾利，漸漸累積成千萬欠款，難以償還。本月4日，2名惡煞連續前往新莊、樹林店面潑紅漆，警方當時將2人逮捕法辦。前日凌晨，又有人開車連續至新莊、樹林店面衝撞，所幸當下沒有營業，附近也沒有行人，無人傷亡，警告意味濃厚。

警方調閱監視器，發現作案汽車被丟在路邊，進一步調查鎖定犯案的為蔣男，他逃往桃園市龜山區女友家中，昨日警方出動將其逮捕歸案。蔣男向警方供稱，當歸鴨少東欠他10萬元，欠債原因他則支吾其詞，警方懷疑就是與少東在外積欠賭債有關。

警詢後依恐嚇、毀損等罪嫌將蔣男移送新北檢，檢方複訊後，認定蔣男友逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

蔣男遭警方控制。（記者徐聖倫翻攝）

