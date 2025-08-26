為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    搭小黃付1千「被調包變100」乘客告不贏！律師教1招：人多力量大

    台北市有乘客控訴遭計程車司機繞路，甚至調包千元鈔。示意圖，非當事者。（資料照）

    台北市有乘客控訴遭計程車司機繞路，甚至調包千元鈔。示意圖，非當事者。（資料照）

    2025/08/26 11:18

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名乘客日前指控一名計程車司機「將千元鈔調包成100元」，還反控乘客給錯錢。律師表示，無錄影錄音存證，要告贏很困難；不過，若能找到其他遭遇同一名司機的受害乘客，證詞一致，或能讓這名「魔術司機」現出原形。

    綜合媒體報導，該名乘客表示，週六從信義區搭乘計程車前往中和，車資預估約260元，硬被司機繞路成600多元。當他拿千元鈔給司機後，千元鈔卻瞬間消失，變成一張100元，司機還大聲質問乘客，給的錢不夠。乘客傻眼氣炸，請司機到警局對質，不料，苦無證據，乘客只能認賠。

    律師劉韋廷指出，從法律上來看，乘客要告贏其實非常困難，因為必須要證明真的有拿出千元鈔給司機。沒有錄影、沒有錄音，也沒有同車乘客作證，單靠一張嘴，很難讓檢察官相信。這就是為什麼很多這類案件，最後都不了了之。

    但劉韋廷說，機會並非完全沒有。如果有其他乘客也曾遇到同一名司機、同樣的調包手法出來指認，就能形成「慣用伎倆」的模式，檢察官自然比較容易採信。單打獨鬥很難贏，但人多力量大，證詞一致，就可能讓這名「魔術司機」現出原形。

    劉韋廷還提醒，遇到計程車司機繞路可以申訴，「調包要蒐證」。司機走夜路，走多了，必然碰到鬼。

