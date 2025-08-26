為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    空軍女下士盜刻長官職章偽造文書 丟飯碗還被判刑1年半

    空軍楊姓女下士盜刻長官職章偽造文書，丟了飯碗還被判刑。（資料照）

    2025/08/26 11:15

    〔記者李立法／屏東報導〕空軍飛指部楊姓女士官盜刻部隊長官職章，並在衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊中的「主管認證」欄中蓋用，影響部隊安全，經部隊發現後交由憲兵憲偵辦，楊女因偽造文書等罪被判刑1年6個月及罰款1萬元，其中4個月可易科罰金，楊女於案發後也遭到軍方汰除。

    楊女在3年前盜刻多位部隊長官職章，蓋在衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊中的「主管認證」欄中，所偽造的印文數量高達78枚，嚴重影響部隊安全與秩序，部隊長官發現後，隨即通報憲兵隊調查，將楊女依偽造文書等罪送辦。

    屏東地院認為，該資審名冊是供確認衛哨值勤暨攜槍人員有無「空軍警衛勤務安全查核限制條件」所列不得值勤的情形，且須經安全查核無虞，始可執行衛哨相關勤務，以避免肇生危安顧慮，楊女行為使其所屬部隊78名軍人的安全事項無法確實查核，嚴重危害其所屬部隊與營區安全，實不足取，依現役軍人犯公務員假借職務上機會行使偽造公文書罪，判刑1年2月；又犯偽造印章罪，判刑4月，得易科罰金；另犯侵占離本人所持有物罪，罰金1萬元。

