好友說要帶他享受私人飛機和賭場VIP 外送員誤信身中27刀慘死

2025/08/26 11:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和王姓男子曾為了一點小事反目，事後雖在友人調停下恢復聯絡，但黃男記恨在心；今年5月7日，黃男佯稱要借錢給王男渡過難關，且還要安排他投資賺錢坐私人飛機，王男讓黃男到他家洽談，殊不知引「死神」進門，黃男趁王男不注意時拿刀砍他，王男身中27刀喪命，高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴黃男。

檢方指出，黃姓男子（33歲）與王姓男子（34歲）早在5、6年前，都在外送平台當外送員而結識，2人交情原本不錯，但黃男認為自己一直被王男言語羞辱，兩人一度鬧翻，最後在劉姓友人介入調停，王、黃兩人才恢復連絡。

但黃男表面上雖然和王男重新當朋友，但心裡一直記恨過去受過的傷害，當他得知王男近期經濟狀況不佳，竟萌生殺人念頭，他先掌握到與王男同居的陳姓女友作息，得知陳女每天早上7點就會出門上班，於是向王男佯稱最近自己投資獲利頗豐，不但坐享私人飛機及澳門賭場VIP資格，還可以拿錢給王男償還外債。

王男心動不已，約黃男到家裡洽談，今年5月7日上午8點多，黃男應約前往王男位於苓雅區的住處，待黃男進門後，趁王男背對他時，掏出預藏的水果刀朝王男背部刺去，王男中刀後反抗，兩人扭打一團，王男一度逃到陽台呼救，但被黃男拖回房間內刺殺，王全身是血跑出家門口，最後倒在一樓梯間，警方獲報到場將王男送醫，但搶救仍宣告不治。

