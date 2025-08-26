19歲憲兵掐死女友還辱屍 上訴稱「自首」仍判無期

19歲許姓男憲兵掐死女友還污辱屍體，高等法院今判決上訴駁回，仍判無期徒刑。（資料照）

2025/08/26 11:50

〔記者楊國文／台北報導〕憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同為憲兵的劉姓女友和他分手，在試圖挽回感情未果，情緒失控將她掐死，還2度性侵、侮辱遺體，事後並冒充劉女名義回覆訊息給她家人，偽造仍活著假象，惡性重大，新北地院依現役軍人殺人罪，判許無期徒刑；許上訴主張「我有自首」，應符合減刑規定，高等法院今判決上訴駁回，仍判無期徒刑，可上訴三審。

許俊傑目前在押，今放棄出庭聆判。

民事部份，新北地院本月8日判決許男應賠償劉女家屬包括喪葬費、精神慰撫金、扶養費等費用共410萬7823元，可上訴。

許男、劉女2人在去年案發時均為19歲，2人高中畢業後，各自加入軍旅簽下4年志願役，因分發同一單位漸生情愫，由朋友關係變成愛侶開始交往，劉女因覺得許男控制慾太強、屢屢發生爭吵，去年5月16日決定結束這段感情。

許男無法接受分手結局，逕自懷疑劉女可能另結新歡，去年5月17日晚間跑到劉女住處談判，直到隔日上午9時許，因挽回未果，情緒失控竟涉以雙手掐死女友，再以拳頭毆打劉女頭部，甚至2度性侵死亡的劉女下體。

由於劉女與家人同住，當日她原本要跟家人一起出門，但到了約定時間卻未走出房門，劉女姊姊起疑、喊叫沒人回應；許男擔心犯行曝光，竟持女友手機傳訊「收到、再等等」。

劉女姊姊後來進入房門，見到妹妹竟躺在床上，身體已冰涼，嚇得趕緊報警；許男見劉家人打電話報警後，突然情緒失控，跑到廚房拿水果刀企圖輕生，警方據報趕抵將許男送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

新北地檢署將許男聲押禁見獲准，去年8月依現役軍人犯殺人罪、行使偽造準文書及損壞、污辱屍體罪嫌起訴。

新北地院組成國民法官法庭審理，認為許男因分手後心有不甘，試圖挽回感情未果後竟腦羞成怒，徒手掐死被害人，在被害人死後竟性侵、污辱屍體，令被害人家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性甚為重大，犯後雖坦承犯行，有意與被害人家屬調解，但遭被害家屬拒絕，依現役軍人殺人罪判許男無期徒刑。全案上訴。

高等法院採不公開審理，許男認為「我有自首」，應符合減刑規定，律師並請求進行量刑鑑定。

