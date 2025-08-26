為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騷擾女客被報警盤查 男PO網嗆警惹網友冷回：先說你做了什麼

    警方密錄器還原過程。（記者鄭景議翻攝）

    警方密錄器還原過程。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/26 11:40

    〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾昨晚在社群平台Threads發文「這就是台灣警察的水準，違法蒐集個資」，並上傳影片，指控員警處理糾紛時行徑不當。不過影片中卻未交代自己為何遭到警方盤查，貼文一出反而引來大批網友冷回：「先說你做了什麼再放上來」、「沒犯錯不會無緣無故被攔啦」。

    台北市警局信義分局今日澄清，三張犁派出所員警於昨（25）日晚間9時30分許，接獲報案指松壽路酒吧「火星咖啡」發生糾紛，立即派員到場。報案人稱，1名男子在店內持續騷擾女客人，店員上前勸離卻遭對方辱罵咆哮，因此才報警求助。

    警方到場後，依報案人指示尋獲該男子，並於鄰近松壽20巷「fake sober」店內依法盤查，確認身分後同時告知報案人相關權利。報案人表示知悉，暫不需警方進一步介入，僅考慮事後是否提告。

    未料，該名男子情緒突然失控，當場對警方及現場民眾咆哮並錄影。警方為防止衝突升高，遂在火星咖啡門口守望，待情況平息後才離去。

    男子事後將影片上傳網路，試圖博取同情，卻遭多數網友反酸：「台灣警察就是每天都要處理你這種白癡」、「自己有問題還怪警察」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播