騷擾女客被報警盤查 男PO網嗆警惹網友冷回：先說你做了什麼

警方密錄器還原過程。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/26 11:40

〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾昨晚在社群平台Threads發文「這就是台灣警察的水準，違法蒐集個資」，並上傳影片，指控員警處理糾紛時行徑不當。不過影片中卻未交代自己為何遭到警方盤查，貼文一出反而引來大批網友冷回：「先說你做了什麼再放上來」、「沒犯錯不會無緣無故被攔啦」。

台北市警局信義分局今日澄清，三張犁派出所員警於昨（25）日晚間9時30分許，接獲報案指松壽路酒吧「火星咖啡」發生糾紛，立即派員到場。報案人稱，1名男子在店內持續騷擾女客人，店員上前勸離卻遭對方辱罵咆哮，因此才報警求助。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，依報案人指示尋獲該男子，並於鄰近松壽20巷「fake sober」店內依法盤查，確認身分後同時告知報案人相關權利。報案人表示知悉，暫不需警方進一步介入，僅考慮事後是否提告。

未料，該名男子情緒突然失控，當場對警方及現場民眾咆哮並錄影。警方為防止衝突升高，遂在火星咖啡門口守望，待情況平息後才離去。

男子事後將影片上傳網路，試圖博取同情，卻遭多數網友反酸：「台灣警察就是每天都要處理你這種白癡」、「自己有問題還怪警察」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法