    社會

    留言批性騷男強制退群 line群組創始人公然侮辱遭判刑

    將性騷男強制退群，line群組創始人遭判刑。示意圖。（資料照）

    2025/08/26 11:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣LINE群組「60開心園地」創始人與管理人楊女，接獲女性成員通知，指成員陳男竟提出同居要約，還張貼「做愛可以變年輕？」等網路文章連結，楊女憤而留言「他是被公認專玩一夜情的男人」，然後將陳男強制退出該群組，被陳男一狀告到法院，新竹地院依公然侮辱罪將楊女判刑。

    法官調查，62歲的新竹縣楊女為即時通訊軟體LINE群組「60開心園地」（約有49名成員）創始人及管理人，陳男亦為該群組成員，惟彼此互不相識。陳男於該群組，未曾與他人有任何公開互助，卻利用群組名單，私下聯絡群組內不相識、匿稱「CAROL」女性成員，並留言「我陳老師師大畢單身，溫文儒雅，170公分70公斤，誠徵女伴，你呢」，又向「CAROL」提出同居要約，張貼「做愛可以變年輕？」等網路文章連結，致「CAROL」認受到騷擾、不舒服而向楊女反映。

    經楊女了解後，發現陳男亦曾在群組私下聯絡其他女性成員，並傳送欲與之交往訊息及不雅貼圖而心生不滿，竟於去年3月30日將陳男傳訊給「CAROL」的訊息及陳男全身照背景截圖後，均張貼於該群組，並留言「他是被公認專玩一夜情的男人」，嗣將陳男強制退出該群組，足以貶損陳男社會評價。法官依公然侮辱罪判處楊女拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

