為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南市資產管理公司勾結詐團 假投資詐乾被害人全台受害金額逾2億

    南市刑大比對南市高額財損詐欺案，查獲蘇姓父子經營的資產管理公司勾結詐團，已報案及潛在被害人遍及全台各地，初估遭詐金額高達2億424萬餘元。（記者王涵平翻攝）

    南市刑大比對南市高額財損詐欺案，查獲蘇姓父子經營的資產管理公司勾結詐團，已報案及潛在被害人遍及全台各地，初估遭詐金額高達2億424萬餘元。（記者王涵平翻攝）

    2025/08/26 10:45

    〔記者王涵平／台南報導〕台信資產管理公司配合假投資詐欺集團辦理房貸，「詐」乾被害人，南市刑大比對南市高額財損詐欺案，查獲蘇姓父子經營的資產管理公司，已報案及潛在被害人遍及全台各地，初估遭詐金額高達2億424萬餘元。

    南市刑大指出，追查發現資產管理公司與5名地政士有勾結詐團等情事，目前彰化縣政府地政局撤銷2名，尚有3名由屏東縣政府地政局審查中。

    專案小組數月的調查及蒐證，掌握位於南市的資產管理公司由54歲蘇嫌與27歲兒子經營，在屏東、台南有店面，父子未具地政士執照，向他人租用地政士執照，配合詐團成員帶被害人至各地地政事務所辦理房地產設定抵押，放款前先向被害人收取利息、手續費及代書費等款項，等到被害人無力償還時，即以收取違約金或法拍房屋方式逼迫被害人還款。

    專案小組於今年2月、5月動員上百名警力分持搜索票及拘票，至北市等地拘提蘇姓犯嫌等20人到案，並查扣現金147萬元、賓士車2輛、偽造地政士及金主私章、被害人資料（本票、借據、權狀）、帳冊、電腦、犯案手機、存摺等證物，並向士林地方法院聲請准予裁定扣押11處房屋及銀行帳戶內之現金等犯罪不法所得，全案以涉嫌刑法詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請士林地檢署偵辦並起訴在案。

    南市刑大查獲蘇姓父子經營的資產管理公司勾結詐團，查扣帳本等證物。（記者王涵平翻攝）

    南市刑大查獲蘇姓父子經營的資產管理公司勾結詐團，查扣帳本等證物。（記者王涵平翻攝）

    資產管理公司配合假投資詐欺集團辦理房貸，「詐」乾被害人。（記者王涵平翻攝）

    資產管理公司配合假投資詐欺集團辦理房貸，「詐」乾被害人。（記者王涵平翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播