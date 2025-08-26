為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    肛門灌水、懸空高樓恫嚇 台南2歲童遭虐死 二審仍判狠父18年刑

    男子陳平涉長期凌虐傷害二歲兒子致死，高等法院台南分院26日仍判他18年徒刑，維持一審刑度。（資料照，記者王俊忠攝）

    男子陳平涉長期凌虐傷害二歲兒子致死，高等法院台南分院26日仍判他18年徒刑，維持一審刑度。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/08/26 10:47

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名2歲餘的謝姓男童遭到父親陳平多次凌虐傷害，陳男甚至拿水管插兒子肛門灌水，行徑惡劣；謝姓母親也有傷童犯行。2023年10月謝童傷重被父母送醫急救不治，因謝童身上許多傷勢，腹部疑遭重擊肝損傷、胃破裂，醫院懷疑遭凌虐致死，檢警追出父母涉案，陳平是主要凌虐者，一審判他18年徒刑；今天高等法院台南分院維持一審刑度判決，還可上訴。

    檢警查出陳男是對謝童主要的傷害凌虐者；謝童母親謝女也有傷害犯行，一、二審也都判謝女2年徒刑。

    一審判決指出，2021年7月出生的謝童，曾於2022年間疑遭虐待，被台南市府家暴防治中心安置到2023年7月下旬，之後謝童回到原生家庭、與陳姓父親及謝姓母親一起住在平價飯店。

    謝母因認為兒子不服管教，從2023年7月到10月曾用綿繩綁兒子雙手4次、打兩次耳光；有吸毒惡習的父親陳平也覺得兒子不服管教，長期凌虐謝童，除了綁兒子手腕，陳男甚至拿水管插入兒子肛門灌水至少兩次、抓捏兒子生殖器、抓謝童伸到窗口威脅要丟下1樓、手打後腦勺、以熱熔膠條打手腳等，造成謝童全身多處傷勢。

    2023年10月18日某時，謝女外出工作時，陳男涉重擊謝童腹部，造成肝損傷、胃破裂，胃內容物流出500毫升到腹腔造成腹膜炎引發敗血性休克，同日晚間近8點許，謝女與陳男察覺兒子沒有反應，急送醫搶救仍告不治。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

