    首頁　>　社會

    借車不還被開罰單還翻舊帳 8煞談判上演大亂鬥被逮

    雙方因借車問題相約談判，當街上演大亂鬥。（記者陸運鋒翻攝）

    雙方因借車問題相約談判，當街上演大亂鬥。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/26 10:41

    〔記者陸運鋒／新北報導〕黃姓男子向開設中古車行的鄧姓友人借了代步車使用，期間卻一直沒有歸還，甚至被開了數張罰單，雙方昨天（25日）深夜各自撂人相約在新北市新店區談判，黃男沒打算還車還翻出舊帳，雙方因此爆發口角演變當街大亂鬥，警方獲報出動快打警力到場，將所有人控制帶回偵辦。

    新店警分局調查，40歲黃男於2周前，將愛車開往40歲鄧男的中古車行保養後，向其借了轎車作為代步使用，但黃男一直沒有歸還車輛，還因違規被警方開了1萬多元罰單，鄧男氣憤的要求黃男還車，雙方還為此隔空互嗆，並在昨深夜11時許，相約在新店區安民街娃娃機店外談判。

    據知，黃等5人及鄧等3人到場後，黃男卻翻出舊帳，認為以前介紹客戶給鄧男，卻沒有給足傭金，所以才未將車輛歸還，雙方大吵後進而爆發肢體衝突，造成鄧男及黃姓友人多處擦挫傷，當地居民嚇得連忙報案。

    警方指出，獲報鬥毆後出動8名快打警力到場，喝斥所有人蹲下，同時將現場8人依現行犯逮捕，而受傷2人為輕傷皆不就醫，其中黃男亦提出告訴，警詢後，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方獲報趕抵控制在場所有人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報趕抵控制在場所有人。（記者陸運鋒翻攝）

