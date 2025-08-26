台東市清潔隊集體收賄任營造環保業者傾倒廢棄物， 7人貪污判刑定讞。（示意圖，記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所清潔隊於111年間爆發清潔隊員集體貪污案件，7位隊員從106到110年間，私下收取多家營造及環保業者賄款，未依規定過磅收費及放行進入建農掩埋場傾倒廢棄物，均被依貪污罪法辦判刑，部分隊員在二審獲緩刑定讞，3人未獲緩刑上訴最高法院被駁回。其中林姓班長被判刑3年半最多，張姓隊員3年，萬姓隊員8個月。

此案是台東調查站接獲檢舉，由台東地檢署指揮偵辦，財務狀況不佳的已歿蔡姓隊員與多家營造業者及環保業者熟識，居間牽線，與另7名隊員共收賄。依規定，自運垃圾進建農掩埋場，須先過磅，並繳納每公斤4元之廢棄物代處理費。但8人從106到110年間，對多家業者載運垃圾進場，未依規定過磅也未收費，放任進入傾倒，總計造成公庫短收約110萬元。

蔡姓隊員在案發前死亡，7位隊員獲取賄款金額不等，最少的只有2000元，最多的也僅10萬元，不法利益雖然不多，但均犯貪污罪，在東地院一審時，判刑最重的是林姓班長被判6年8月，最輕是萬姓隊員8個月，7人均上訴二審，其中4人改判緩刑，林姓班長減輕改判3年半，張姓隊員改判3年，萬姓隊員維持8個月，3人均上訴三審。

林姓班長辯稱未有圖利所得，僅受蔡姓隊員請託而觸法，情節與危害皆非重大，卻被判刑最重；張姓隊員則稱自己已供出共犯，卻未獲減刑，但上訴理由均未獲最高法院接受。萬姓隊員則辯自己只收賄4萬元，犯罪所得卻被同已故蔡男不法所得10萬元併計共14萬元，才未獲緩刑機會，但最高法院則認為萬與蔡是共同正犯，犯罪所得須併計。3人上訴均被駁回。

