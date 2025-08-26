詐騙橫行！彰縣7月詐騙案破600件 女性受害者占7成

彰化縣警局今天宣導打詐。（記者湯世名攝）

2025/08/26 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙橫行！彰化縣警局統計，今年7月共受理644件詐騙案，民眾財損金額達2億3801.6萬元，其中財損百萬元以上有60件，又以假投資詐騙最多，被害人年齡層以40歲為主，被詐騙的女性高達7成，縣警局長陳明君對此指出，被詐騙女性多半為家管、菜籃族，未來他們將持續結合多元形式宣導，建立全方位防護網，讓「全民防詐」不只是口號，而是日常生活的自我保護習慣。

員林警分局日前偵辦虛擬貨幣詐欺案件，被害人稱在永靖鄉1處咖啡店面交購買虛擬貨幣，已交付95萬元現金卻未收到等值虛擬貨幣，隨即報警，警方向地檢署申請拘票後，遠赴桃園將陳姓男子查緝到案，並查獲非制式手槍及子彈。

請繼續往下閱讀...

彰化縣警局今天（26日）在打詐記者會中，由知名腹語師「小強」以其招牌腹語表演與「布偶夥伴」機智對話，將近期常見的詐騙手法如假投資、解除分期付款詐騙等案例生動呈現，以幽默互動的方式將反詐騙資訊深入人心，提醒民眾「遇到可疑訊息，務必冷靜查證」。警方統計，今年1至8月累計查獲詐騙集團217件，詐團成員1400人次，查扣汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣及攔阻詐騙金額，共阻斷詐團金流達8.9億餘元，成果豐碩。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣警局長陳明君（左）檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

彰化警方查獲詐團車手。（圖由警方提供）

彰化警方查獲詐團成員。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法