    首頁　>　社會

    詐騙橫行！彰縣7月詐騙案破600件 女性受害者占7成

    彰化縣警局今天宣導打詐。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天宣導打詐。（記者湯世名攝）

    2025/08/26 10:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙橫行！彰化縣警局統計，今年7月共受理644件詐騙案，民眾財損金額達2億3801.6萬元，其中財損百萬元以上有60件，又以假投資詐騙最多，被害人年齡層以40歲為主，被詐騙的女性高達7成，縣警局長陳明君對此指出，被詐騙女性多半為家管、菜籃族，未來他們將持續結合多元形式宣導，建立全方位防護網，讓「全民防詐」不只是口號，而是日常生活的自我保護習慣。

    員林警分局日前偵辦虛擬貨幣詐欺案件，被害人稱在永靖鄉1處咖啡店面交購買虛擬貨幣，已交付95萬元現金卻未收到等值虛擬貨幣，隨即報警，警方向地檢署申請拘票後，遠赴桃園將陳姓男子查緝到案，並查獲非制式手槍及子彈。

    彰化縣警局今天（26日）在打詐記者會中，由知名腹語師「小強」以其招牌腹語表演與「布偶夥伴」機智對話，將近期常見的詐騙手法如假投資、解除分期付款詐騙等案例生動呈現，以幽默互動的方式將反詐騙資訊深入人心，提醒民眾「遇到可疑訊息，務必冷靜查證」。警方統計，今年1至8月累計查獲詐騙集團217件，詐團成員1400人次，查扣汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣及攔阻詐騙金額，共阻斷詐團金流達8.9億餘元，成果豐碩。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    彰化縣警局長陳明君（左）檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳明君（左）檢視打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化警方查獲詐團車手。（圖由警方提供）

    彰化警方查獲詐團車手。（圖由警方提供）

    彰化警方查獲詐團成員。（圖由警方提供）

    彰化警方查獲詐團成員。（圖由警方提供）

