    首頁　>　社會

    雨天開車未開頭燈被檢舉 苗警：有「日行燈」還是開啟

    《道路交通安全規則》第109條規定，汽車在白天遇到濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。（記者彭健禮攝）

    《道路交通安全規則》第109條規定，汽車在白天遇到濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。（記者彭健禮攝）

    2025/08/26 09:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣有民眾下雨天開車沒有開啟頭燈，被檢舉違規，將紅單PO網質疑檢舉人太誇張，「希望檢舉人烙塞在褲底，上廁所永遠沒有衛生紙」。對此，苗栗縣警察局交通隊提醒駕駛，下雨天、濃霧等天候行車開啟頭燈為既有法規，違者可處1200到3600元罰鍰；另現今新款車輛多配備有「日行燈」，但其他縣市也有僅開「日行燈」但未開頭燈而被檢舉違規案件，提醒民眾遇不佳天候，還是開啟頭燈。

    被檢舉違規的民眾於昨（25）日晚間在臉書社團「通霄人（讚）出來」發文，「會不會檢舉太誇張連早上9點多下雨沒開燈也檢舉，希望檢舉人烙塞在褲底，上廁所永遠沒有衛生紙」。依據附上的罰單顯示，於今年7月7日上午9點39分於通霄鎮和平路，被檢舉「汽車駕駛人不依規定使用燈光」。

    此篇發文引發網友討論，有網友留言「這種檢舉真的有點不善良」，另有網友不解「通霄有規定白天要開燈哦？」、「開燈？一般道路也要開燈喔？」也有網友留言「不管白天晚上，雨天開大燈是常識」。

    縣警局交通隊說明，《道路交通安全規則》第109條，汽車在白天遇到濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。此為既有法規，但許多駕駛容易疏忽忘記，其目的在提高駕駛於不佳天候的可見度並增加其他用路人的注意，以利維護行車安全。若未依規定開燈，依《道路交通管理處罰條例》第42條，可處1200元以上3600元以下的罰鍰。

    苗栗縣有民眾下雨天開車沒有開啟頭燈，被檢舉違規，將紅單PO網質疑檢舉人太誇張。（翻攝臉書通霄人（讚）出來）

    苗栗縣有民眾下雨天開車沒有開啟頭燈，被檢舉違規，將紅單PO網質疑檢舉人太誇張。（翻攝臉書通霄人（讚）出來）

