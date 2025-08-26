為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台74驚魂！4車連環撞「烏龜翻」釀2傷 車流回堵一度成大型停車場

    張女轎車「四輪朝天」翻覆在快車道上，場面怵目驚心。（民眾提供）

    張女轎車「四輪朝天」翻覆在快車道上，場面怵目驚心。（民眾提供）

    2025/08/26 10:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區台74線快速道路東向23.7公里處，25日晚間8時36分驚傳4車連環撞意外，因現場占據多個車道，導致車流回堵一度變成「大型停車場」，而這起事故也造成兩名駕駛受傷，所幸經就醫均無大礙，詳細肇事原因將由鑑定單位分析研判。

    經查，28歲張姓男子當時駕駛轎車行經中間車道時，因不明原因突然往右切換車道，瞬間波及外側正準備下太原匝道，分別由43歲廖男及25歲陳男駕駛的兩輛轎車，強大衝擊力道下，張男的車輛失控再度往左偏移，猛然撞上內側車道由44歲張姓女子駕駛的轎車。

    事故發生後，張女車輛當場失去重心，「四輪朝天」翻覆在快車道上，場面怵目驚心，幸運的是，張女雖經歷驚魂一刻，僅受擦挫傷，自行就醫，肇事張男則因傷勢較明顯，由救護車送往慈濟醫院治療，至於其他兩名駕駛則無大礙，4名駕駛經酒測均無飲酒反應，肇因仍待後續交通鑑定釐清。

    由於事故占據多條車道，一度引發後方車流回堵，車陣綿延數公里，彷彿陷入「大型停車場」，警方立即到場管制交通、協助排除事故，並吊掛翻覆車輛，約過了近一小時才逐漸恢復通行。

    事故現場一片混亂。（民眾提供）

    事故現場一片混亂。（民眾提供）

