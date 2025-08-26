藉職務勒索風電廠得手320萬！ 前麥寮鄉長蔡長昆一審判5年半

蔡長昆因犯藉勢藉端勒索財物罪，一審判處5年半，褫奪公權4年。（資料照）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆5年前在任職期間，向離岸風電廠商達德集團勒索320萬元得逞，去年8月被雲林地檢署依貪污治罪條例起訴，而蔡在偵審坦承犯行並繳回全部犯罪所得。雲林地方法院一審判決處5年6月有期徒刑，褫奪公權4年。

判決指出，時任麥寮鄉長的蔡長昆，知道德國達德集團的創維公司將開發陸域風電，而施作風力發電工程利益龐大，為謀取私利利用其鄉長職務，發文令創維公司停工或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭；蔡的友人、白手套陳英南展示他與蔡長昆的關係，能左右蔡勒令停工決定，進而勒索達德集團給付「定作管路工程」利益，但因陳不符承包條件而未取得承攬工程利益。

判決文指出，當時達德能源公司前董事長王雲怡擔心風機工程如停工1個月，成本損害可能超過4300萬元，透過雲林縣前議長沈宗隆邀蔡長昆見面解決問題，蔡要求王給「1支風機40萬元」，以麥寮鄉就有8支風機共計320萬元，王雲怡當下未準備現金，因此請沈宗隆友人、白手套鍾慶郎為達德支付。

雲林地院表示，蔡長昆當時身為麥寮鄉鄉長為藉勢藉端勒索財物犯行，實有不該，但蔡長昆在偵審時坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，另陳英南也坦承犯行，因此蔡長昆以藉勢藉端勒索財物罪處5年6月有期徒刑，褫奪公權4年；陳英南犯恐嚇得利未遂罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。緩刑期間應在判決確定10個月內，提供40小時勞務並向公庫支付50萬元。

蔡長昆接受電訪時表示，他認為這樣刑度還是太重，當初也是受人所託處理，至於是否會上訴則由律師處理。

蔡長昆當時為取得風電利益，發動村民到施工現場抗議阻止施工，趁機恐嚇取財。（雲林地檢署提供）

