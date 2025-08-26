為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新竹縣9/1啟動「路暢專案」 鎖定違停熱點強勢執法

    新竹縣轄內報案熱點、熱時現況分析表。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣轄內報案熱點、熱時現況分析表。（新竹縣警察局提供）

    2025/08/26 09:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕 新竹縣110違規停車報案平均每月5577件，為改善轄內違規停車現況，縣府警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，今宣布自9月1日實施「路暢專案」，強勢執法熱點包含竹北市中華路、三民路及高鐵站周邊區域；湖口鄉火車站及傳統市場；竹東鎮北興路、長春路等各鄉鎮市要道，提醒用路人配合交通規則。

    警察局分析110違規停車報案數據，2023年月平均3,830件、2024年月平均5,388件及2025年月平均5,577件，相關報案量呈現逐年增加趨勢。違規停車除佔用道路，造成車流壅塞外，行車也容易遮蔽視線並迫使行人繞行，長年來已成為導致交通事故、影響交通秩序的關鍵因素之一。

    警察局表示，將於9月1日實施的「路暢專案」，運用警政數據整合近3年的違規停車報案及舉發紀錄，建立新竹縣轄內「熱區×熱時」時空模型，據以精準部署警力，規劃專案執行之時間段及路線，以有效達到執法目標。專案期間內將鎖定各路段違停熱時展開強勢執法，並依據情資滾動式調整勤務部署時地，以確保行人優先、車流順暢。

    交通警察隊隊長魏才淋呼籲，請各位民眾勿心存僥倖違規停車，便利一時，風險終身，落實「停車入格、不併排，紅黃線及人行道不違停，接送學童依動線」，共同提升新竹縣交通秩序，並將持續以數據導向及強勢執法雙軌並進，守護新竹縣民的交通安全。

    新竹縣政府警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，今宣布自9月1日實施「路暢專案」。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，今宣布自9月1日實施「路暢專案」。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，今宣布自9月1日實施「路暢專案」。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局運用警政數據建立「熱區×熱時」時空模型，今宣布自9月1日實施「路暢專案」。（新竹縣警察局提供）

